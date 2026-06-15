В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с демоверсиями тысяч будущих хитов

Как и было обещано, 15 июня в сервисе цифровой дистрибуции Steam от компании Valve стартовал традиционно масштабный фестиваль демоверсий под названием «Играм быть» (Steam Next Fest).
Новейшая итерация «Играм быть» продлится с 15 по 22 июня (закончится в 20:00 по московскому времени). Фестиваль предлагает к ознакомлению демо более 4,3 тыс. потенциальных игровых хитов ближайшего будущего.
Для помощи с освоением фестиваля доступен просмотр игр по жанрам, основным меткам (характеристикам), теме и с учётом ваших предпочтений (вдобавок к списку рекомендаций), а также рейтинг популярных демо.
«На протяжении недели вы сможете играть в бесплатные демоверсии игр всех жанров, а также смотреть прямые трансляции и общаться с разработчиками. И не забудьте добавить в желаемое понравившиеся игры», — подчёркивает Valve.
В рамках июньского «Играм быть» доступны демоверсии игр самых разных жанров — часть из них раскрыли в тематическом трейлере. Собрали десять примечательных проектов:
- грандиозная головоломка Order of the Sinking Star от команды создателя Braid и The Witness Джонатана Блоу (Jonathan Blow);
- вдохновлённый Titanfall мультиплеерный шутер с гигантскими боевыми роботами Empulse;
- сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian во вселенной The Life and Suffering of Sir Brante;
- фэнтезийный ролевой экшен с элементами эвакуационных шутеров Mistfall Hunter;
- кооперативный хоррор-шутер на четверых The Mound: Omen of Cthulhu от авторов Zeno Clash и Rock of Ages;
- фэнтезийная стратегия в жанре «башенная защита» Kingdom Rush 6: Genesis;
- асимметричное кооперативное приключение на двоих We Were Here Tomorrow;
- экономический, политический и средневековый симулятор The Guild — Europa 1410;
- метроидвания с элементами хоррора Silver Pines, навеянная «Твин Пикс»;
- бескомпромиссный сюжетный шутер Sin: Reloaded, являющийся переизданием культового боевика Sin образца 1998 года.
Как это часто бывает, некоторые демо были выпущены ещё до начала «Играм быть», но всё равно считаются участниками: например, Corsair Cove, RetroSpace, «Мурзавод», Valor Mortis, Over the Hill и другие.
Следующий после июньского фестиваль «Играм быть» пройдёт осенью — с 19 по 26 октября. С расписанием официальных мероприятий Steam на оставшуюся часть 2026 года можно ознакомиться в январском материале.
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