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В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с демоверсиями тысяч будущих хитов

Как и было обещано, 15 июня в сервисе цифровой дистрибуции Steam от компании Valve стартовал традиционно масштабный фестиваль демоверсий под названием «Играм быть» (Steam Next Fest).

Источник изображения: Thekla

Источник изображения: Thekla

Новейшая итерация «Играм быть» продлится с 15 по 22 июня (закончится в 20:00 по московскому времени). Фестиваль предлагает к ознакомлению демо более 4,3 тыс. потенциальных игровых хитов ближайшего будущего.

Для помощи с освоением фестиваля доступен просмотр игр по жанрам, основным меткам (характеристикам), теме и с учётом ваших предпочтений (вдобавок к списку рекомендаций), а также рейтинг популярных демо.

«На протяжении недели вы сможете играть в бесплатные демоверсии игр всех жанров, а также смотреть прямые трансляции и общаться с разработчиками. И не забудьте добавить в желаемое понравившиеся игры», — подчёркивает Valve.

В рамках июньского «Играм быть» доступны демоверсии игр самых разных жанров — часть из них раскрыли в тематическом трейлере. Собрали десять примечательных проектов:

  • грандиозная головоломка Order of the Sinking Star от команды создателя Braid и The Witness Джонатана Блоу (Jonathan Blow);
  • вдохновлённый Titanfall мультиплеерный шутер с гигантскими боевыми роботами Empulse;
  • сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian во вселенной The Life and Suffering of Sir Brante;
  • фэнтезийный ролевой экшен с элементами эвакуационных шутеров Mistfall Hunter;
  • кооперативный хоррор-шутер на четверых The Mound: Omen of Cthulhu от авторов Zeno Clash и Rock of Ages;
  • фэнтезийная стратегия в жанре «башенная защита» Kingdom Rush 6: Genesis;
  • асимметричное кооперативное приключение на двоих We Were Here Tomorrow;
  • экономический, политический и средневековый симулятор The Guild — Europa 1410;
  • метроидвания с элементами хоррора Silver Pines, навеянная «Твин Пикс»;
  • бескомпромиссный сюжетный шутер Sin: Reloaded, являющийся переизданием культового боевика Sin образца 1998 года.
Источник изображения: the Bratans

Источник изображения: the Bratans

Как это часто бывает, некоторые демо были выпущены ещё до начала «Играм быть», но всё равно считаются участниками: например, Corsair Cove, RetroSpace, «Мурзавод», Valor Mortis, Over the Hill и другие.

Следующий после июньского фестиваль «Играм быть» пройдёт осенью — с 19 по 26 октября. С расписанием официальных мероприятий Steam на оставшуюся часть 2026 года можно ознакомиться в январском материале.

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Теги: steam next fest, steam, valve
steam next fest, steam, valve
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