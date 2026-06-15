В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с демоверсиями тысяч будущих хитов

Как и было обещано, 15 июня в сервисе цифровой дистрибуции Steam от компании Valve стартовал традиционно масштабный фестиваль демоверсий под названием «Играм быть» (Steam Next Fest).

Новейшая итерация «Играм быть» продлится с 15 по 22 июня (закончится в 20:00 по московскому времени). Фестиваль предлагает к ознакомлению демо более 4,3 тыс. потенциальных игровых хитов ближайшего будущего.

Для помощи с освоением фестиваля доступен просмотр игр по жанрам, основным меткам (характеристикам), теме и с учётом ваших предпочтений (вдобавок к списку рекомендаций), а также рейтинг популярных демо.

«На протяжении недели вы сможете играть в бесплатные демоверсии игр всех жанров, а также смотреть прямые трансляции и общаться с разработчиками. И не забудьте добавить в желаемое понравившиеся игры», — подчёркивает Valve.

В рамках июньского «Играм быть» доступны демоверсии игр самых разных жанров — часть из них раскрыли в тематическом трейлере. Собрали десять примечательных проектов:

Как это часто бывает, некоторые демо были выпущены ещё до начала «Играм быть», но всё равно считаются участниками: например, Corsair Cove, RetroSpace, «Мурзавод», Valor Mortis, Over the Hill и другие.

Следующий после июньского фестиваль «Играм быть» пройдёт осенью — с 19 по 26 октября. С расписанием официальных мероприятий Steam на оставшуюся часть 2026 года можно ознакомиться в январском материале.