Microsoft ускорит встроенные в Windows 11 приложения

Microsoft планирует обновить некоторые из старейших и наиболее известных приложений Windows 11 — участники программы Windows Insider уже могут протестировать свежие версии «Калькулятора», «Камеры», «Часов», «Медиаплеера», Paint, «Фотографии» и «Звукозаписи».

При установке последней сборки новые версии стандартных приложений получили участники программы Windows Insider на каналах Experimental, Experimental (26H1) и Experimental (Future Platforms).

Приложение «Калькулятор» стало более точно выводить результаты при вычислении квадратного корня — раньше в некоторых случаях допускались ошибки. При применении контрастных тем повысилась читаемость текста; исправлена вёрстка для языков с направлением письма справа налево; повысилась стабильность при запуске приложения.

В «Камере» расширилась поддержка оборудования, для которого работает ползунок масштабирования; исправлена ошибка, при которой у некоторых устройств выводилось слишком маленькое число уровней масштабирования; расширилась поддержка фронтальных камер; появилось больше вариантов разрешения видео; при сканировании QR-кода для неподдерживаемого приложения запускается магазин ПО; настройки по умолчанию стали соответствовать системным.

В «Часах» таймер обратного отсчёта продолжает работать и по достижении нуля — он уходит в отрицательные числа; добавлена поддержка запуска до трёх таймеров обратного отсчёта одновременно; при запуске «фокус-сессии» появилась возможность отключать ежедневную цель; в «фокус-сессиях» сократился объём лишнего контента — не показываются выполненные задачи; при работе с «фокус-сессиями» исправлена ошибка, из-за которой прогресс выводился с ошибкой на одну минуту; появилась возможность на 15 минут откладывать сигнал будильника; исправлена ошибка, из-за которой при запуске таймера из виджета не показывалось уведомление «Таймер завершён»; страница мирового времени стала подгружать материалы по мере прокрутки — теперь она работает быстрее; на странице мирового времени актуализированы названия стран и городов; исправлена ошибка, из-за которой в полярных регионах в течение полярного дня отображалась луна; исправлено поведение кнопки «Назад» — пользователя перестало выбрасывать на 1926 год; при редактировании отключённого будильника он перестал автоматически включаться; карточки неактивных «нулевых» таймеров перестали разворачиваться — это лишено смысла; обновлена формулировка для выбора темы приложения; исправлено поведение приложения при выборе раздела «О программе» в настройках; исправлено форматирование в карточке настроек Spotify; улучшена видимость фокуса в режиме высокой контрастности; приложения для чтения с экрана перестали озвучивать значение таймера дважды, повысилась корректность озвучения, повысилось качество распознавания кнопки включения и отключения будильника; с нажатием кнопки «Сброс таймера» перестал исчезать фокус клавиатуры.

В «Медиаплеере» появились настройки форматирования субтитров; при индексировании библиотеки стал выводится соответствующий предупреждающий баннер; исправлена ошибка компоновки с выбранными элементами в списках; приложение стало лучше распознавать поддерживаемые типы файлов — число ошибок снизилось; сохранить плейлист с пустым именем больше не получится; улучшено отображение пустых плейлистов; повышена стабильность воспроизведения при смене плейлистов; стало более понятным предупреждение об отсутствии необходимого кодека.

В Paint появилась возможность регулировать прозрачность «Ластика»; «Кисть-штамп» стала выводить меньше артефактов; при открытии повёрнутого изображения в формате JPEG теперь можно перезаписать оригинал сразу, без открытия варианта «Сохранить как»; при попытке открыть некорректный файл стало выводиться соответствующее предупреждение — раньше программа просто закрывалась; при перемещении, изменении размера и повороте контур выделения стал скрываться, как в классическом Paint; улучшилось форматирование панели инструментов искусственного интеллекта; в светлой теме стало более чётким выделение инструментов при наведении курсора мыши; оптимизирована панель ленточного интерфейса — приложение стало запускаться быстрее; повысилась стабильность работы приложения при выполнении фоновых задач; устранены сбои, которые иногда возникали при закрытии приложения; улучшилось поведение приложения при удалении активного слоя.

В «Фотографиях» теперь можно выбрать показ видимого водяного знака для созданных ИИ изображений; мелкие изображения (например, 16 × 16 пикселей) стали увеличиваться, но не размываться; отсканированный текст теперь можно выделять при помощи клавиатуры; исправлена ошибка, приводившая к сбою при распознавании текста; упрощена навигация с клавиатуры.

В приложении «Звукозапись» стала корректно отображаться звуковая волна при работе с Bluetooth-микрофонами; устранена лишняя горизонтальная полоса прокрутки; кнопка «Отметить» перестала отображаться как неактивная при открытии файла; при быстром нажатии клавиш Delete и Enter для удаления нескольких записей подряд перестала показываться ошибка «Файл не существует»; устранена возникавшая при начале записи утечка памяти.

Масштабными все эти обновления не назовёшь, но Microsoft показала, что по-прежнему уделяет внимание встроенным в Windows 11 приложениям. Компания также решила расширить число нативных программ и сократить количество веб-приложений.