Исследователи из компании Varonis, специализирующейся на технологиях корпоративной безопасности, разработали схему атаки SearchLeak, которая позволяет похищать данные компаний, используя помощник с искусственным интеллектом Microsoft 365 Copilot, особенности работы браузеров и даже поисковую систему Bing — она используется в качестве прокси-сервера.

Microsoft устранила уязвимости, необходимые для проведения SearchLeak, присвоив ей номер CVE-2026-42824 и критическую степень угрозы. SearchLeak объединяет три уязвимости, каждая из которых недостаточна для кражи данных. В отличие от потребительского Copilot, корпоративный Microsoft Copilot Enterprise Search производит поиск в данных компании: в электронной почте, материалах совещаний, файлах SharePoint и OneDrive.

Атака начинается с отправки на адрес потенциальной жертвы ссылки, в которой через параметр «q» для Copilot указываются вредоносные инструкции по поиску закрытых корпоративных данных и их отправке в параметрах подставного адреса картинки. Жертве достаточно кликнуть по этому адресу — Copilot сам находит для злоумышленника закрытую информацию и отправляет её. Похищенные данные ИИ-помощник подставляет в адрес изображения в теге <img> — при их выводе HTML-код подаётся внутри тегов <code>, но не сразу, и в какой-то момент до вывода кода он выполняется в браузере. Чтобы браузер не заблокировал такое обращение, оно производится через поиск по изображениям в Bing, то есть поисковая служба становится прокси-сервером для кражи данных. А сами данные злоумышленник фиксирует на собственном сервере через параметры, которые он считывает.

С точки зрения жертвы, Copilot просто некоторое время «думает», и никаких признаков кражи данных она не видит. Поскольку Microsoft закрыла уязвимость CVE-2026-42824, от пользователей не требуется никаких действий, чтобы смягчить угрозу.