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Fox купила конкурента Netflix за $22 млрд

Американская телевещательная компания Fox объявила о покупке стриминговой платформы Roku за $22 млрд, что, как ожидается, позволит расширить онлайн-охват спортивного и новостного контента Fox, а также укрепить её позиции на рекламном рынке.

Источник изображения: Roku

Источник изображения: Roku

В результате сделки будут объединены спортивный, новостной и развлекательный контент Fox и сервис Tubi с платформой Roku для подключённых телевизоров. The Roku Channel насчитывает более 100 млн подписчиков, включая более половины всех домохозяйств с широкополосным доступом в США.

Как указано в пресс-релизе, объединённая компания станет третьим по величине игроком на американском телевизионном рынке по доле просмотров, предлагая привлекательное сочетание спортивного, новостного и развлекательного контента Fox, а также потоковых сервисов Tubi и The Roku Channel с охватом всех основных сред просмотра, включая эфирное, кабельное, местное и потоковое вещание.

Сделка включает выплату примерно $14,6 млрд денежными средствами, а оставшаяся часть будет оплачена акциями класса A Fox. В общей сложности Fox заплатит $160 за каждую акцию Roku ($96 наличными и 0,9693 акции класса A Fox за каждую акцию Roku). Это представляет собой премию в размере 33,7 % к цене закрытия акций Roku в четверг, за день до того, как в СМИ появилась информация о том, что компания рассматривает различные варианты развития, включая продажу.

После закрытия сделки во второй половине 2027 года существующие акционеры Fox будут владеть примерно 73 % объединённой компании, а акционеры Roku — около 27 %.

Как ожидает Fox, сделка позволит увеличить свободный денежный поток на акцию уже на второй полный год после закрытия и обеспечит экономию затрат в размере около $400 млн с дополнительным потенциалом роста выручки.

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Теги: fox, roku, сделка, стриминг, телевещание
fox, roku, сделка, стриминг, телевещание
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