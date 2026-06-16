Индия заблокировала Telegram перед пересдачей аналога ЕГЭ, опасаясь утечек заданий

Индийские власти временно, до 22 июня 2026 года, заблокировали в стране Telegram — мера потребовалась из-за того, что в преддверии пересдачи государственного экзамена NEET для поступления в вузы (своего рода местный аналог ЕГЭ), которая пройдёт 21 июня, на платформе активизировались мошенники.

Национальное экзаменационное агентство (NTA) заявило, что приветствует действия Министерства электроники и информационных технологий (MeitY), охарактеризовав их как взвешенный шаг для защиты экзаменационного процесса. Министерство также распорядилось до 30 июня заблокировать функцию редактирования публичных материалов — она использовалась не по назначению, когда мошенники приводили якобы доказательства, что заблаговременно выкладывали полученные в результате утечки экзаменационные задания.

Оперативные действия против мошенничества и дезинформации в Telegram координирует Индийский координационный центр по борьбе с киберпреступностью (I4C) при Министерстве внутренних дел — он осуществляет постоянный мониторинг общедоступных каналов, групп и ботов. Ведомство способствовало удалению значительного числа учётных записей, которые рекламировали услуги мошенников. Они взимали плату от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рупий (от десятков до тысяч долларов США).

Власти подчеркнули, что материалов утечек не существует, и любые обещания предоставить экзаменационные задания являются мошенничеством. Серьёзный характер проблемы подтвердил масштаб действий правоохранительных органов.