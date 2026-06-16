В «Яндекс Картах» появился надёжный пошаговый навигатор при нестабильном сигнале GPS

Для пользователей сервисов «Яндекс Карты» и «Навигатор» на автомобилях с Apple CarPlay или Android Auto появился новый режим «По шагам». Он предназначен для уверенного следования по маршруту в условиях слабого сигнала GPS: водитель получает подсказки о манёврах, но его местоположение не перебрасывает из точки в точку с перестроением маршрута.

До настоящего момента режимом «По шагам» можно было воспользоваться только в мобильных приложениях «Карт» и «Навигатора» — теперь он появился в автомобильных платформах Apple CarPlay и Android Auto. Функция работает аналогичным образом: пользователь получает подсказки по каждому последующему манёвру с расстоянием до него и уточнением ориентира — названием улицы или съездом.

Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto, помимо нового режима «По шагам», доступны все основные возможности «Карт» и «Навигатора». Можно производить поиск по адресам, строить маршруты с учётом ситуации на дорогах, в реальном времени выводятся данные о пробках и происшествиях, выводятся предупреждения об ограничениях скорости и камерах, наконец, можно просматривать сохранённые места из закладок.

«Яндекс Карты» и «Навигатор» в Apple CarPlay и Android Auto работают при наличии подписки «Яндекс Плюс». Она включает в себя также доступ к медиасервисам и некоторым другим функциям из экосистемы «Яндекса».