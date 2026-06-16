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WhatsApp добавит в веб-версию мессенджера голосовые и видеозвонки в групповых чатах

В этом году разработчики WhatsApp начали тестировать голосовые и видеозвонки в веб-версии мессенджера. Эта функция пока не вышла официально, но на очереди её логическое продолжение — появление этих звонков в групповых чатах.

Источник изображения: wabetainfo.com

Источник изображения: wabetainfo.com

Некоторые пользователи бета-версии WhatsApp Web получили уведомление, что в групповых чатах с аудиторией до 32 человек теперь доступны звонки, обратил внимание ресурс WABetaInfo. Предложение включает в себя голосовые вызовы, видеозвонки и функцию демонстрации экрана.

Запуск группового звонка WhatsApp Web производится так же, как и в личной переписке. Достаточно открыть экран группового чата и в его верхней части найти кнопку вызова, если она есть. Нажав на кнопку, можно выбрать между голосовым и видеозвонком, после чего подключиться к группе. Доступен также выбор пользователей, которые будут участвовать в групповом вызове — это могут быть определённые участники группы, а не все автоматически.

Как и в приложении, групповые голосовые звонки и видеовызовы в WhatsApp Web, утверждает разработчик, защищены сквозным шифрованием и поддерживают ссылки на видеозвонки. Присоединиться к программе бета-тестирования WhatsApp Web можно в настройках веб-приложения. Участие в программе, однако, не означает гарантированного доступа ко всем новым функциям — они разворачиваются постепенно.

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Теги: whatsapp, веб-приложение, звонки
whatsapp, веб-приложение, звонки
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