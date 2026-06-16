Сегодня 16 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Китайские инженеры заявили, что их лунны...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские инженеры заявили, что их лунный модуль многократно надёжнее американских аналогов, которые ещё не построены

В китайском профильном журнале Chinese Space Science and Technology вышла статья, посвящённая вопросу обеспечения выживания экипажа лунных посадочных модулей. Посадочный модуль миссии «Аполлон» полувековой давности обладал всего одним двигателем для взлёта с Луны, что было сопряжено со смертельным риском для экипажа в случае его отказа. Китайский модуль Lanyue («Ланьюэ») оснащён избыточным числом двигателей и обещает быть надёжнее американского.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Как сообщают китайские разработчики, модуль «Ланьюэ» для будущей высадки тайконавтов на поверхность Луны построен по не имеющей аналогов схеме: он содержит общий бак для топлива и окислителя, разделённые перегородкой, а также представляет собой часть конструкции спускаемого модуля. За счёт этого удалось высвободить достаточно массы, чтобы установить на модуле сразу четыре маршевых двигателя с регулируемой тягой. Тем самым был достигнут компромисс между ограничениями по массе спускаемого аппарата и количеством двигателей на нём, включая всю необходимую обвязку.

По словам учёных, полный отказ одного из двигателей «Ланьюэ» не приведёт к смертельному исходу — модуль всё равно сможет взлететь с Луны. Более того, установленные на модуле шесть двигателей для манёвров на орбите способны помочь ему взлететь с поверхности спутника при отказе ещё одного, а то и двух маршевых двигателей, что многократно увеличивает запас живучести.

По сравнению с посадочными модулями миссии «Аполлон» китайский модуль «Ланьюэ» выглядит образцом надёжности. Но мы пока не знаем окончательных конфигураций посадочных модулей программы Artemis, чтобы корректно говорить о живучести новых американских аппаратов.

В новейшей лунной гонке NASA планирует использовать модули компаний SpaceX и Blue Origin. В каждом из них гарантированно будет больше одного двигателя. Модуль SpaceX Starship будет иметь как минимум шесть двигателей Raptor 3 и два-три двигателя торможения, расположенных выше по корпусу, чтобы не поднимать пыль в месте посадки. Отдельный вопрос — сможет ли вообще 50-метровый Starship садиться на Луну: это мероприятие выглядит крайне рискованным. Что касается Blue Origin Blue Moon Mark 2, то у него будет минимум три двигателя BE-7, что тоже обеспечивает запас избыточности. Впрочем, у Blue Origin сейчас такие проблемы, что её модуль может вообще никуда не полететь.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA представило Pegasus — новый вездеход для покорения Луны
Российские учёные первыми получили китайские образцы с обратной стороны Луны
NASA представило экипаж луной миссии Artemis 3, но до Луны он не доберётся
Акции SpaceX взлетели на 50 % всего за три торговые сессии
TSMC получила от IMEC техпроцесс для массового выпуска 2D-транзисторов на 300-мм пластинах
IMEC создала первый квантовый чип на High-NA EUV — квантовые компьютеры готовят к массовому производству
Теги: луна, китайские ученые, посадочный модуль
луна, китайские ученые, посадочный модуль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Без вас у нас бы ничего не вышло»: Konami отключила для россиян и белорусов серверы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и eFootball
Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте
Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Commodore анонсировала кнопочный смартфон-раскладушку за $499
Совсем скоро в Heroes of Might & Magic: Olden Era появится «Таинственный остров» — одна из самых популярных карт для «Героев Меча и Магии III» 12 мин.
«Расширитель» памяти Mext был продан AMD 15 мин.
Европа начала очередное расследование против Apple — на этот раз из-за iCloud 17 мин.
DeepSeek стала самым дорогим стартапом в Китае 23 мин.
ФБР построило «Киберполигон» — город для изучения и моделирования кибератак 31 мин.
Конкуренция в ИИ растёт: доля рынка ChatGPT впервые рухнула ниже 50 % 44 мин.
Cloud.ru дебютирует с выпуском биржевых облигаций объёмом до 10 млрд рублей 2 ч.
WhatsApp добавит в веб-версию мессенджера голосовые и видеозвонки в групповых чатах 3 ч.
Google сама показала, что новая Gemini 3.5 Flash не лучшая ИИ-модель для Android-разработки 3 ч.
Alibaba представила первый набор LLM для «воплощённого ИИ» — Qwen Robot Suite 3 ч.
«Джеймс Уэбб» разглядел асимметрию атмосферы ультрагорячего юпитера с дождями из рубинов и сапфиров 25 мин.
Noctua запустила продажи своей первой СЖО NL-LC1 — в трёх размерах по цене от $220 до $280 47 мин.
Logitech выпустила беспроводную 60-граммовую игровую мышь G305 X Superlight — автономность свыше 130 часов и 44 000 DPI 55 мин.
Китайские инженеры заявили, что их лунный модуль многократно надёжнее американских аналогов, которые ещё не построены 3 ч.
Представлена игровая клавиатура Logitech G316 X 98 с горячей заменой клавиш и частотой опроса 8 кГц 3 ч.
Акции SpaceX взлетели на 50 % всего за три торговые сессии 3 ч.
Турция вложится в ИИ, ЦОД, облака и обучение в рамках программы AI Action Plan 4 ч.
Документы раскрыли характеристики Tesla Cybercab — роботакси проедет до 669 км на одной зарядке 4 ч.
Австралийская SharonAI Holdings купит 40 тыс. ускорителей GB300 и поделится с NVIDIA выручкой от ИИ-облака 5 ч.
TSMC получила от IMEC техпроцесс для массового выпуска 2D-транзисторов на 300-мм пластинах 5 ч.