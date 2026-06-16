Китайские инженеры заявили, что их лунный модуль многократно надёжнее американских аналогов, которые ещё не построены

В китайском профильном журнале Chinese Space Science and Technology вышла статья, посвящённая вопросу обеспечения выживания экипажа лунных посадочных модулей. Посадочный модуль миссии «Аполлон» полувековой давности обладал всего одним двигателем для взлёта с Луны, что было сопряжено со смертельным риском для экипажа в случае его отказа. Китайский модуль Lanyue («Ланьюэ») оснащён избыточным числом двигателей и обещает быть надёжнее американского.

Как сообщают китайские разработчики, модуль «Ланьюэ» для будущей высадки тайконавтов на поверхность Луны построен по не имеющей аналогов схеме: он содержит общий бак для топлива и окислителя, разделённые перегородкой, а также представляет собой часть конструкции спускаемого модуля. За счёт этого удалось высвободить достаточно массы, чтобы установить на модуле сразу четыре маршевых двигателя с регулируемой тягой. Тем самым был достигнут компромисс между ограничениями по массе спускаемого аппарата и количеством двигателей на нём, включая всю необходимую обвязку.

По словам учёных, полный отказ одного из двигателей «Ланьюэ» не приведёт к смертельному исходу — модуль всё равно сможет взлететь с Луны. Более того, установленные на модуле шесть двигателей для манёвров на орбите способны помочь ему взлететь с поверхности спутника при отказе ещё одного, а то и двух маршевых двигателей, что многократно увеличивает запас живучести.

По сравнению с посадочными модулями миссии «Аполлон» китайский модуль «Ланьюэ» выглядит образцом надёжности. Но мы пока не знаем окончательных конфигураций посадочных модулей программы Artemis, чтобы корректно говорить о живучести новых американских аппаратов.

В новейшей лунной гонке NASA планирует использовать модули компаний SpaceX и Blue Origin. В каждом из них гарантированно будет больше одного двигателя. Модуль SpaceX Starship будет иметь как минимум шесть двигателей Raptor 3 и два-три двигателя торможения, расположенных выше по корпусу, чтобы не поднимать пыль в месте посадки. Отдельный вопрос — сможет ли вообще 50-метровый Starship садиться на Луну: это мероприятие выглядит крайне рискованным. Что касается Blue Origin Blue Moon Mark 2, то у него будет минимум три двигателя BE-7, что тоже обеспечивает запас избыточности. Впрочем, у Blue Origin сейчас такие проблемы, что её модуль может вообще никуда не полететь.