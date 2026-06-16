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Конкуренция в ИИ растёт: доля рынка ChatGPT впервые рухнула ниже 50 %

Спустя более трёх с половиной лет с момента выхода ChatGPT, помощниками с искусственным интеллектом пользуются миллионы людей по всему миру, и конкурентная среда быстро меняется. ChatGPT остаётся самым популярным из них, но его доля рынка впервые упала ниже 50 %, пишет TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Сервис ChatGPT быстрее всех в истории набрал месячную аудиторию в 1 млрд пользователей — сейчас этот показатель составляет 1,1 млрд человек; для сравнения, у Google Gemini этот показатель составляет 662 млн человек, у Anthropic Claude — 245 млн. До января ChatGPT занимал более 50 % рынка, но к концу мая его доля сократилась до 46,4 % из-за роста Gemini до 27,7 % и Claude до 10,3 %. Другие ИИ-помощники, в том числе Grok, Perplexity, DeepSeek и Meta AI, не имеют и 5 % рынка.

Здесь и далее источник изображения: Sensor Tower

Здесь и далее источник изображения: Sensor Tower

Пользователи готовы всё чаще менять свои предпочтения — для них важны не только функции, но также доверие к бренду и его соответствие общественным ценностям. На стороне Gemini — интеграция с экосистемой Google; Anthropic Claude популярен как рабочий инструмент, и уровень лояльности пользователей у него сравним с показателями ChatGPT. По итогам первой половины 2026 года число загрузок ИИ-помощников составит 2,3 млрд; величина расходов на них — $4,2 млрд. Для сравнения, в первой половине 2025 года расходы составили $1,8 млрд.

В I квартале в Азии впервые отмечено сокращения объёма загрузок — на 3,3 %, и вызвано оно было спадом в Китае и Индии. Азия опережает Северную Америку по числу загрузок, но уступает по расходам на платные услуги. В США люди используют ИИ-помощников в работе, и тратят больше средств на премиум-функции. За подписку платят 13 % пользователей Anthropic, и это лучший показатель в отрасли. Если в первой половине 2025 года в ИИ-приложениях пользователи провели 17,2 млрд часов, то в первой половине 2026 года этот показатель достигнет 36 млрд часов.

В феврале OpenAI начала экспериментировать с рекламой в ChatGPT. Компания постепенно увеличивала количество рекламы и долю пользователей, которые её видят. К маю её видели в среднем 17 % ежедневно активных пользователей. Крупнейшими категориями рекламодателей в ChatGPT остаются ПО и розница, за ними следуют медиа и развлечения, а также еда и рестораны. ChatGPT направляет реферальный трафик на платформы Target, Walmart и Costco. Amazon заблокировала сканеры ChatGPT и столкнулся со стагнацией трафика с ИИ-помощника. В итоге розничные продавцы начали внедрять собственных ИИ-помощников: у пользователей с Amazon Rufus более высокая конверсия, чем без него, активно растёт ИИ-помощник Walmart Spark.

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Теги: sensor tower, ии, ии-помощник
sensor tower, ии, ии-помощник
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