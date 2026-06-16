DeepSeek стала самым дорогим стартапом в Китае

Китайская DeepSeek, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, провела первый раунд финансирования и привлекла более 50 млрд юаней ($7,4 млрд) при оценке более чем в $50 млрд. Это значит, что компания является самым дорогим китайским стартапом, пишет The Information.

Из указанной суммы $3 млрд вложил Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng), основатель и владелец 90 % самой DeepSeek. Большинство инвесторов вкладывало деньги не напрямую, а через специальный созданные господином Ляном фонд — эта схема обеспечит ему сохранение контроля над компанией, отмечают источники. Прямые инвестиции в DeepSeek сделал китайский Национальный фонд инвестиций в отрасль ИИ, но размер его вложения составил относительно небольшие $150 млн.

Полученные от инвесторов средства DeepSeek намерена направить на программу дальнейших исследования и разработки, а также на расширение принадлежащей ей вычислительной инфраструктуры.