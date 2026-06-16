SpaceX объявила о поглощении ИИ-стартапа Cursor за $60 миллиардов

Спустя несколько дней после масштабного выхода на биржу компания SpaceX официально объявила о поглощении Cursor за $60 млрд. Новый актив поможет гиганту Илона Маска (Elon Musk), специализирующемуся на ракетостроении и технологиях искусственного интеллекта, завоевать прибыльных корпоративных клиентов и сократить отставание на рынке ИИ от OpenAI и Anthropic.

Официальное заявление сюрпризом не стало: в апреле SpaceX объявила о заключении с Cursor соглашения — новый технологический гигант либо покупает компанию за $60 млрд, либо выплачивает ей компенсацию в размере $10 млрд. В подготовке к выходу на биржу SpaceX откладывала завершение сделки. Сделка, как ожидается, будет закрыта в III квартале 2026 года, говорится в поданных SpaceX документах в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ранее Маск выражал недовольство недостаточно высоким качеством средств программирования в исполнении xAI — они уступают Anthropic Claude Сode и OpenAI Codex. Поглощение сервиса Cursor, предлагающего аналогичные продукты для автоматизации программирования, способно помочь компании сократить отставание. В последние годы стартап стремительно развивается на фоне роста спроса на более эффективные инструменты программирования и перехода технологической отрасли на «вайб-кодинг».