SpaceX может купить ИИ-стартап Cursor за $60 млрд — или ограничится партнёрством

За последние несколько лет Илон Маск (Elon Musk) подверг свои активы стремительной консолидации. Если публичная компания Tesla сохраняет независимость по причине наличия обширного круга инвесторов, то частные SpaceX, ИИ-стартап xAI и социальная сеть X недавно были объединены под крылом первой из них. Более того, SpaceX номинально имеет право купить стартап Cursor за $60 млрд, как стало известно на этой неделе.

Информация о наличии подобной договорённости между SpaceX и Cursor стала достоянием общественности благодаря подготовке первой из компаний к IPO. До конца текущего года SpaceX может заплатить $60 млрд за активы Cursor, но если сделка не состоится, партнёры могут наладить сотрудничество после того, как первая передаст второй $10 млрд. По словам представителей SpaceX, компании уже плотно сотрудничают с целью создания «лучшего в мире ИИ для написания программного кода и работы с данными».

Илона Маска беспокоит отставание собственного стартапа xAI от конкурентов в сфере создания инструментов для написания программного кода с помощью ИИ. Он затеял масштабные реформы в xAI и уже нанял некоторых специалистов с опытом работы в Cursor. Поглотить последнюю немедленно SpaceX не может, поскольку это потребовало бы дополнительных согласований в свете подготовки к IPO и привело бы к его задержке. Считается, что номинально упоминаемые $10 млрд являются суммой отступных на тот случай, если SpaceX в итоге не купит Cursor, но продолжит с ним сотрудничать.

На прошлой неделе сообщалось, что Cursor намеревается привлечь $2 млрд в ходе очередного раунда финансирования, который поднимет капитализацию стартапа до уровня свыше $50 млрд. От этих намерений Cursor теперь отказывается, поскольку полагается на возможности xAI в сфере расширения собственной вычислительной инфраструктуры. Запущенный в 2023 году программный ассистент Cursor позволяет разработчикам ПО использовать в своей деятельности ИИ для повышения производительности труда. В этом альянсе Cursor предоставляет компетенции, а xAI — вычислительные ресурсы, как можно понять из комментариев представителей обеих компаний. Инвесторами Cursor являются Nvidia, Google и венчурный фонд OpenAI, не считая ряда институциональных игроков рынка.