Хардкорный ролевой боевик Outward 2 лишился даты выхода в раннем доступе — разработчики не хотят разочаровать игроков

Разработчики из канадской Nine Dots Studio спустя всего месяц после анонса даты выхода в раннем доступе своего хардкорного ролевого экшена с элементами выживания Outward 2 решили отложить релиз на более поздний срок.

Напомним, Outward 2 была официально представлена ещё весной 2024 года и готовилась к выходу в раннем доступе уже текущим летом — согласно майскому анонсу, выпуск был намечен на 7 июля.

Как стало известно, Outward 2 не выйдет 7 июля — старт раннего доступа перенесли на 2027 год. Новостью поделился основатель и руководитель Nine Dots Studio Гийом Буше-Видаль (Guillaume Boucher-Vidal).

По словам Буше-Видаля, в текущем состоянии Outward 2 рискует не оправдать ожидания фанатов. Это стало понятно из отзывов участников прошедшего недавно закрытого бета-тестирования.

«Особенно больно сообщать об этом, зная, что часть наших <... > игроков планировала вокруг даты релиза летний отпуск. <...> Приношу извинения всем, кого это затронуло. Однако было бы ещё хуже, если бы вы потратили свой отпуск на игру, которая вам даже не нравится», — подметил Буше-Видаль.

События Outward 2 развернутся в знакомом по оригинальной Outward безжалостном мире Аурайи, где игрокам достанется роль рядового искателя приключений, которому предстоит мириться с последствиями своих неудач.

Outward 2 создаётся для ПК (Steam, GOG, EGS). Обещают живой и развивающийся мир со сменой времён года, гибкую систему развития персонажа, локальный и онлайновый кооператив на двоих, а также оптимизацию для «картофельных» ПК.