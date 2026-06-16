Сегодня 16 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Хардкорный ролевой боевик Outward 2 лиши...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хардкорный ролевой боевик Outward 2 лишился даты выхода в раннем доступе — разработчики не хотят разочаровать игроков

Разработчики из канадской Nine Dots Studio спустя всего месяц после анонса даты выхода в раннем доступе своего хардкорного ролевого экшена с элементами выживания Outward 2 решили отложить релиз на более поздний срок.

Источник изображений: Nine Dots Studio

Источник изображений: Nine Dots Studio

Напомним, Outward 2 была официально представлена ещё весной 2024 года и готовилась к выходу в раннем доступе уже текущим летом — согласно майскому анонсу, выпуск был намечен на 7 июля.

Как стало известно, Outward 2 не выйдет 7 июля — старт раннего доступа перенесли на 2027 год. Новостью поделился основатель и руководитель Nine Dots Studio Гийом Буше-Видаль (Guillaume Boucher-Vidal).

По словам Буше-Видаля, в текущем состоянии Outward 2 рискует не оправдать ожидания фанатов. Это стало понятно из отзывов участников прошедшего недавно закрытого бета-тестирования.

«Особенно больно сообщать об этом, зная, что часть наших <... > игроков планировала вокруг даты релиза летний отпуск. <...> Приношу извинения всем, кого это затронуло. Однако было бы ещё хуже, если бы вы потратили свой отпуск на игру, которая вам даже не нравится», — подметил Буше-Видаль.

Поддержка русского языка для Outward 2 не заявлена

Поддержка русского языка для Outward 2 не заявлена

События Outward 2 развернутся в знакомом по оригинальной Outward безжалостном мире Аурайи, где игрокам достанется роль рядового искателя приключений, которому предстоит мириться с последствиями своих неудач.

Outward 2 создаётся для ПК (Steam, GOG, EGS). Обещают живой и развивающийся мир со сменой времён года, гибкую систему развития персонажа, локальный и онлайновый кооператив на двоих, а также оптимизацию для «картофельных» ПК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза
Отправление задерживается: безумный платформер про неподвластный гравитации поезд Denshattack! не выйдет 17 июня
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования
Call of Duty: Vanguard и EA Sports FC 26 возглавили вторую волну июньских новинок Game Pass, а Tomb Raider и Slay the Spire подписку скоро покинут
Евросоюз не станет обязывать издателей спасать видеоигры, но у Stop Killing Games есть план
Гротескный трейлер подтвердил дату выхода хоррора нового уровня Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Теги: outward 2, nine dots studio, ролевой экшен
outward 2, nine dots studio, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Без вас у нас бы ничего не вышло»: Konami отключила для россиян и белорусов серверы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и eFootball
Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте
Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Лучший китайский техпроцесс SMIC N+3 по плотности транзисторов догнал только TSMC N6 — но есть и успехи
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой командного шутера Empulse 52 мин.
Google выпустила Android 17 — с ограничителем потребления ОЗУ, «пузырями» для всех приложений и другими улучшениями 2 ч.
Хардкорный ролевой боевик Outward 2 лишился даты выхода в раннем доступе — разработчики не хотят разочаровать игроков 4 ч.
Ядро Linux лишилось поддержки Intel 486 и других «пережитков прошлого» 5 ч.
Жертвы киберпреступлений в США потеряли почти $21 млрд за прошлый год 5 ч.
Call of Duty: Vanguard и EA Sports FC 26 возглавили вторую волну июньских новинок Game Pass, а Tomb Raider и Slay the Spire подписку скоро покинут 5 ч.
Евросоюз не станет обязывать издателей спасать видеоигры, но у Stop Killing Games есть план 6 ч.
Соцсеть Threads почти догнала X по месячной аудитории — она достигла полумиллиарда пользователей 7 ч.
ИИ-сводки в Gmail стали доступны всем — их можно отключить, но со всеми ИИ-функциями сразу 7 ч.
Импортозамещение СЗИ: почему менеджер паролей стал критически важным элементом инфраструктуры (и причём здесь ФСТЭК России) 7 ч.
Qualcomm представила процессор Snapdragon Reality Elite для умных очков, AR- и XR-гарнитур 58 мин.
Google открыла предзаказ на компактные XR-очки Xreal Aura, но сохранила в тайне их полную стоимость 2 ч.
В Китае заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция с аккумуляторами и производством водорода 2 ч.
Microsoft выпустила Surface Laptop 8 и Surface Pro 12 на чипах Snapdragon X2 — от $1499 6 ч.
Стоимость SpaceX перевалила за $2,7 трлн — Amazon уступила ей место пятой самой дорогой компании в мире 6 ч.
AMD поглотила стартап MEXT,разрабатывающий технологии кеширования данных в NAND 6 ч.
Asus оценила флагманскую видеокарту ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition в €3499 7 ч.
SpaceX объявила о поглощении ИИ-стартапа Cursor за $60 миллиардов 7 ч.
Mobileye в следующем году запустит собственный сервис роботакси в США 7 ч.
Sharp представила смарт-часы, которые умеют подсчитывать калории во время еды 7 ч.