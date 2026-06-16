В Китае заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция с аккумуляторами и производством водорода

Китай сделал ещё один шаг к сбалансированной энергетике, с чем у него пока заметные проблемы. В провинции Цзянсу заработал крупнейший в мире комплекс по выработке солнечной энергии с одновременным производством «зелёного» водорода. Также в составе комплекса развёрнуты буферные аккумуляторы, которые сглаживают скачки в генерации солнечной энергии. Это один из самых совершенных «зелёных» проектов в мире, к чему остальным остаётся только стремиться.

Проект Guohua Rudong, реализованный компанией CHN Energy в уезде Жудун провинции Цзянсу, расположен в приливно-отливной зоне у порта Янкоу. Энергетическая часть проекта включает прибрежную фотоэлектрическую станцию мощностью 400 МВт, береговую подстанцию 220 кВ и аккумуляторную систему хранения энергии мощностью 60 МВт с ёмкостью 120 МВт·ч. По расчётам CHN Energy, солнечная электростанция должна вырабатывать около 468 ГВт·ч электроэнергии в год — этого достаточно для покрытия годового потребления примерно 200 тыс. домохозяйств. Аккумуляторный блок нужен не только для сглаживания колебаний солнечной генерации, но и для стабилизации питания электролизёра водорода.

Водородная часть комплекса рассчитана на выпуск 482 тонн высокочистого «зелёного» водорода в год. Производственная установка имеет номинальную мощность 1500 м3 водорода в час, а связанная с ней инфраструктура заправки рассчитана на отдачу потребителям 500 кг водорода в сутки. Важная техническая особенность проекта — прямая связь фотоэлектрической станции с электролизёрами через выделенный подводный кабель: при избытке солнечной генерации часть энергии может идти на электролиз воды без предварительной передачи через общую сеть. Во время пиковой выработки солнечной энергии на производство водорода каждый час расходуется примерно 1/40 часть получаемой электростанцией энергии.

Солнечная электростанция была подключена к сети 29 апреля 2025 года, а о завершении пусконаладочных работ на всём объекте CHN Energy объявила 10 июня 2026 года. Однако водородная установка ещё находится на завершающем этапе наладки и должна начать работу в августе 2026 года. Помимо энергетической функции, проект совмещён с восстановлением прибрежных экосистем: площадка занимает около 2,9 км2 приливных земель, а сопутствующая программа контроля инвазивного многолетнего травянистого растения Spartina alterniflora и восстановления водно-болотных угодий охватывает примерно 4,3 км2.