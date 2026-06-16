Рынок потребительских SSD фактически испарился, заявил глава Silicon Motion

По словам Нельсона Дуанна (Nelson Duann), вице-президента компании Silicon Motion, одного из крупнейших в мире производителей контроллеров для SSD, рынок потребительских твердотельных накопителей практически исчез в первой половине 2026 года. Об этом он рассказал порталу Tom’s Hardware на минувшей выставке Computex 2026.

В разговоре Дуанн заявил, что компания по-прежнему продавала множество SSD-контроллеров ODM-производителям, то есть компаниям вроде Powertech Technology и Biwin, выпускающим готовые твердотельные накопители, на основе которых многие бесфабричные производители создают свои SSD для розницы, например Kingston. Однако теперь эти SSD в основном поставляются компаниям, выпускающим готовые ПК, а не производителям накопителей для розничного рынка.

«Розничный рынок твердотельных накопителей практически исчез. Контроллеры, которые мы продаём ODM-производителям SSD, в настоящее время в основном входят в состав продуктов, поставляемых производителям ПК. Причина в том, что производители ПК не могут получить достаточное количество чипов NAND напрямую от производителей памяти, поэтому они всё чаще покупают твердотельные накопители у ODM-производителей накопителей», — сказал Дуанн во время интервью.

По словам Дуанна, производители ПК вынуждены закупать накопители напрямую у ODM-производителей, поскольку поставщики NAND-памяти сократили поставки чипов на рынок клиентских ПК и перенаправили большую часть продукции в сегмент решений для центров обработки данных.

В результате производители ПК, такие как Acer, Asus, Dell и HP, не могут получить достаточное количество NAND-памяти или твердотельных накопителей напрямую от производителей чипов и вынуждены обращаться к ODM-производителям SSD. Последние традиционно обслуживали розничный рынок и предлагали продукты с улучшенной производительностью и охлаждением. Однако теперь такие решения всё чаще используются производителями ПК.

«В прошлом большинство ODM-производителей ориентировались на розничный рынок. С конца прошлого года и по сей день ситуация изменилась. Спрос со стороны OEM-производителей ПК значительно вырос, и ODM-производители теперь поставляют значительную часть своей продукции непосредственно им. В результате большинство контроллеров, которые мы продаём ODM-производителям, в конечном итоге попадают в системы, созданные производителями ПК», — отметил Дуанн.

Перераспределение поставок флеш-памяти NAND из потребительского сегмента в сегмент центров обработки данных для систем искусственного интеллекта привело к структурным изменениям на рынке в целом. Это одновременно нанесло серьёзный ущерб одним компаниям и позволило другим извлечь выгоду. Для независимых разработчиков контроллеров твердотельных накопителей, таких как Phison и Silicon Motion, ситуация в целом благоприятна, поскольку спрос на серверные накопители растёт, тогда как продажи клиентских устройств хранения данных в штучном выражении необязательно снижаются.