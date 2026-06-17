Sandisk представила Optimus GX PRO 850P — SSD ёмкостью до 8 Тбайт специально для PS5

Компания Sandisk представила Optimus GX PRO 850P — твердотельный накопитель формата M.2 с NVMe и PCIe 4.0, специально разработанный для игровых приставок Sony PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Накопитель является официально лицензированным аксессуаром PlayStation и предлагает оптимизированные производительность и теплоотвод для консолей.

Новинка предлагается в вариантах ёмкостью до 8 Тбайт. Как отмечает портал TechPowerUp, модель Optimus GX PRO 850P является разновидностью модели Optimus GX PRO 850X, которую Sandisk в свою очередь ориентирует на ПК-геймеров и энтузиастов.

Поскольку компания явно позиционирует модели 850P и 850X для разных рынков, модель 850P может иметь иной профиль производительности по сравнению со своим аналогом, ориентированным на ПК, и, возможно, даже другую комбинацию контроллера и NAND-памяти. Однако производитель не сообщает подробных характеристик новинки. Та же модель 850X оснащается фирменным 8-канальным контроллером WDC Black G2 PCIe 4.0 с кеш-памятью DRAM, работающим в паре со 112-слойной флеш-памятью 3D TLC NAND производства Kioxia.

Стоимость Optimus GX PRO 850P не объявлена. Для сравнения, вариант Optimus GX PRO 850X объёмом 8 Тбайт сейчас продаётся за внушительные $2700.