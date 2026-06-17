В конце следующего года Apple представит AirPods с камерами, юбилейный iPhone и складной смартфон второго поколения

Неутомимый Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg сообщает, что следующий год для модельной линейки устройств Apple будет характеризоваться несколькими ключевыми новинками. Складной iPhone выйдет во втором поколении, а модель классической компоновки отметит свой 20-летний юбилей. Появятся и давно обсуждаемые наушники AirPods со встроенными камерами.

Подобная плотность выхода важных новинок позволит вступающему в должность генерального директора первого сентября этого года Джону Тернусу (John Ternus) завоевать доверие общественности в этом качестве. Уже сейчас все три перечисленные выше новые изделия Apple достигли продвинутых стадий разработки. Создание беспроводных наушников AirPods со встроенными камерами ускорилось. Напомним, камеры понадобятся им для изучения окружающей обстановки и более точной адаптации к ней с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и голосового помощника Siri. Первоначально оснащённые камерами AirPods должны были выйти в этом году, но задержки в создании собственной ИИ-модели вынудили компанию перенести их дебют на следующий год. Помимо камер, на корпусе AirPods появятся световые индикаторы, которые будут моргать в момент передачи информации в облачную инфраструктуру. Помимо прочего, такие наушники смогут использоваться для пошаговой навигации с голосовыми подсказками.

Кроме того, в следующем году Apple выпустит целый ряд новых процессоров, которые будут изготавливаться по передовым технологиям. Осенью следующего года выйдет и операционная система iOS 28, на которой будут работать совместимые с ней новинки образца 2027 года. Не теряет Apple и надежду выпустить к концу следующего года свои первые умные очки под условным обозначением N50, которые смогут конкурировать с легковесными решениями Meta✴ Platforms. В сфере носимой электроники Apple также рассматривает возможность создания умного кулона со встроенной камерой, который можно будет носить на шее в качестве украшения.

Юбилейный iPhone будет представлен осенью следующего года, ему приписывается практически безрамочный дисплей с закруглёнными гранями. Юбилейное поколение iPhone будет представлено двумя моделями под условными обозначениями V73 и V74, которые заменят собой iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, дебютирующие в этом году. Как и складная модель второго поколения, юбилейные смартфоны будут оснащаться 2-нм процессором A21 семейства Naxos. Стандартный iPhone 18 тоже будет представлен только в следующем году, ему достанется процессор A20 (Banda). Линейка смартфонов Apple в текущем году будет использовать более продвинутый процессор A20 Pro семейства Borneo. Разработка преемника iPhone 18 тоже ведётся, ему полагается процессор A21 с условным обозначением Nimos. Для производства процессоров A22 Pro, которые пропишутся в старших моделях смартфонов в 2028 году, Apple может выбрать 1,4-нм технологию производства. Подрядчиком в этой сфере может выступить как TSMC, так и Intel.