Российские двигатели закончились: судьба спутников Amazon Leo теперь в руках Европы и ракет Ariane 6

С развёртыванием интернет-группировки Amazon Leo компания Amazon упёрлась в узкое место — нехватку ракет для запусков спутников. Сотни космических аппаратов собраны и отправлены на склад до лучших времён. Большинство выполненных запусков осуществлялось на ракетах Atlas V компании ULA, которые используют в первой ступени российские двигатели РД-180. Но теперь двигатели закончились — в США их использование запретили. Для Amazon остался один вариант — европейская Ariane 6.

«Они готовы и находятся в цехе обработки полезной нагрузки в ожидании отправки на орбиту, — сказал Стив Метайер (Steve Metayer), вице-президент Amazon Leo, во время телеконференции с журналистами, объясняя как обстоят дела с выпуском интернет-спутников . — Сейчас мы производим по несколько спутников в день». Тем самым в истории проекта речь идёт уже не столько о сборке космических аппаратов, сколько о нехватке доступных пусков для массового вывода группировки.

К 17 июня 2026 года Amazon Leo провела 12 запусков и вывела в космос более 330 спутников. Основной вклад пока внесла ракета Atlas V 551 компании United Launch Alliance: на ней было осуществлено семь запусков Amazon Leo (Kuiper) — обычно по 27–29 спутников за старт. Три миссии выполнила РН Falcon 9 компании SpaceX — по 24 спутника каждая, ещё две миссии прошли на европейской Ariane 64 с полезной нагрузкой по 32 спутника.

Следующий запуск LE-03 на Ariane 64 должен увеличить разовую партию до 36 аппаратов за счёт модернизированного адаптера и усиленных твердотопливных ускорителей P160C. Это должно произойти сегодня в 14:53 по московскому времени. Для Ariane 64 это будет вывод на орбиту самой тяжёлой полезной нагрузки за всю её недолгую историю.

Злая ирония ситуации с миссиями Amazon Leo заключается в том, что Amazon заранее закупила один из крупнейших пакетов коммерческих запусков в истории. В портфеле компании — более 100 миссий на разных носителях: Atlas V, Falcon 9, Ariane 6, Vulcan Centaur и New Glenn. Ещё в 2021 году Amazon заказала девять запусков Atlas V, затем добавила 38 пусков Vulcan Centaur у ULA, 18 запусков Ariane 6 у Arianespace и не менее 12 запусков New Glenn у Blue Origin с возможностью докупить ещё 15. Позднее компания была вынуждена воспользоваться и Falcon 9 конкурирующей SpaceX, поскольку с выполнением контрактов возникли серьёзные задержки.

Проблема усугубляется давлением со стороны регулятора: FAA разрешило компании развернуть группировку первого поколения из 3232 спутников, причём половина из них — 1616 аппаратов — изначально должна была быть выведена к 30 июля 2026 года, а вся система — к 30 июля 2029 года. После недавней катастрофы с ракетой New Glenn регулятор снял жёсткое требование по промежуточному этапу, но финальный срок 2029 года сохранил. Поэтому для Amazon критично, чтобы в строй вошли Vulcan Centaur и особенно New Glenn: без резкого роста пускового темпа компания рискует и дальше отставать от Starlink, где SpaceX контролирует и производство спутников, и регулярные запуски собственными Falcon 9.

Связка Vulcan Centaur и New Glenn особенно уязвима в планах Amazon Leo. Взрыв ракеты New Glenn на стартовой площадке в конце мая надолго вывел пусковой комплекс из строя, а поскольку он произошёл в районе двигателей первой ступени, проблема может корениться именно в них. Эти же двигатели использует ракета Vulcan, что превращает одну проблему сразу в две. По этой причине запуски европейской ракеты Ariane 6 на ближайшие годы становятся основными для реализации проекта Amazon Leo, или же компании придётся идти на поклон к Илону Маску, заключая с ним договор на запуски ракетой Falcon 9.