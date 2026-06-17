«Яндекс» намерен к 2030 году оборудовать системой умного дома треть номеров в отелях России

«Яндекс» заключил отелями на юге и в центре России соглашения, в рамках которого к 2030 году треть номерного фонда году будет оснащена системами умного дома — тестирование уже проводится в гостиницах «Голден Тюлип», «Билибин парк», «Абрау Дюрсо Light», «Парк-отель Ples», Marriott Krasnaya Polyana и «Аэростар». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекса».

В гостиницах будут устанавливаться «Яндекс Станции» с голосовым помощником «Алиса», а также набором функций «умный номер» со специализированными устройствами, системами освещения и кондиционерами. Это будет достаточно сложная система управления светом, занавесками, шторами, сценариями умного дома, адаптацией номеров под гостя и другими возможностями, рассказали эксперты. «Алиса» будет выполнять традиционные функции помощника с ИИ и консультировать гостей по любым вопросам об отеле проживания, подключаясь к базой знаний, которую будет вести персонал отеля; не исключено, что «Алиса» станет предлагать гостям дополнительные услуги. Гости смогут пользоваться подпиской «Яндекс Плюс», как своей, так и гостиничной. Все расходы на приобретение оборудования отели будут брать на себя, как и необходимое для этого ПО от «Яндекса» по цене от 500 руб. в месяц за номер.

Отели будут заинтересованы в сотрудничестве, если, помимо очевидного внешнего эффекта, оно принесёт понятный операционный результат: снижение нагрузки на сотрудников, более простое общение с гостем, более высокое удобство проживания для него, а также механизмы стандартизации услуг. Делается расчёт и на конверсию от услуг, которые будет предлагать умный дом «Яндекса» — гости отелей не всегда надлежащим образом информируются о доступных товарах и услугах. Поставленная российским интернет-гигантом цель в треть номерного фонда достижима, если речь идёт об отелях высокого класса, допускают эксперты — гости действительно теперь чаще интересуются технологическими новинками и наличием систем умного дома в номерах. Эти решения традиционно востребованы на курортных комплексах премиум-класса и в апарт-отелях.

Оборудование для системы умного дома обойдётся отелю минимум в 5000 руб. за номер, и для гостиниц класса до трёх звёзд эта нагрузка представляется значительной; рентабельность же просчитать непросто, потому что такие системы больше играют на имидж отеля, тогда как возврат инвестиций отходит на второй план. Устройства умного дома уже есть в 30 % номерного фонда в четырёх из девяти отелей на Красной Поляне; курорт и сам намеревался в ближайшие 3–5 лет перевести на умный дом весь номерной фонд в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Весь номерной фонд России оценивается примерно в 1 млн единиц, из которых на четыре и пять звёзд приходятся около 75 000.

В ближайшие годы цифровизация гостиничного бизнеса станет новым стандартом сервиса в отрасли: гости ожидают привычного уровня удобства, но важно учитывать, что к микрофонам и камерам люди могут относиться с подозрением, напоминают эксперты. Пока же цифровые сервисы в общем числе присутствуют незначительно, а значит, остаётся большой потенциал роста. Репутация и масштаб деятельности «Яндекса» привлекают многие отели, но наибольшего роста следует ждать у небольших отелей или локальных сетей.