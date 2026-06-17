Россиян стали засыпать SMS-рекламой из-за ограничений мобильного интернета

Из-за участившихся случаев отключения мобильного интернета в Москве и регионах РФ рекламодатели стали активнее закупать проморассылки через SMS-сообщения. В апреле этого года подобная маркетинговая активность выросла более чем на 30 % год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные операторов связи.

Представитель «Мегафона» сообщил, что наибольший всплеск активности пришёлся на апрель 2026 года. По данным компании, объём рекламных SMS-сообщений в этот период вырос на 37 % год к году, тогда как рекламные бюджеты увеличились примерно на 20 %. Активнее других наращивают объёмы компании из сфер розничной торговли, финансового сектора, производители одежды и обуви.

В МТС AdTech согласились с тем, что наиболее заметный рост SMS-активности пришелся на апрель. Количество запущенных кампаний за этот период увеличилось на 35 % год к году, а суммарный объём отправленных SMS-сообщений — на 37 %. Среднее число рекламных кампаний на одного клиента платформы выросло на 50 %. Наибольшее количество SMS-рассылок в апреле зафиксировано в Москве и Центральном регионе (количество кампаний увеличилось на 24 % год к году). В период с января по апрель наиболее выраженную динамику показал Северо-Западный регион, где количество кампаний выросло на 71 %. В МТС AdTech рост количества рекламных кампаний в упомянутых регионах связывают с высокой концентрацией бизнеса, чувствительного к перебоям в работе рекламных каналов, которым необходим интернет.

В «Билайн AdTech» абсолютные значения не озвучили, но также отметили рост спроса на SMS-рассылки в целом за весь квартал. Стабильный рост фиксировался в мае, а в июне положительная динамика продолжается. В T2 отказались от комментариев по данному вопросу.

Несмотря на статистику операторов, участники рекламного рынка не видят существенного повышения спроса на рекламные SMS-рассылки. В компании Mindbox сообщили о сокращении количества интеграций или полном отказе от этого канала к некоторых компаний из-за увеличения его стоимости. «SMS — это высококонверсионный канал точечного применения. За прошедший год клиенты Mindbox отправили в 26 раз меньше SMS, чем писем. Но канал показывает высокую доставляемость — 91-96 % — и конверсию до 10 %. Поэтому бизнес использует SMS прицельно: для срочных триггерных сообщений, акций с коротким окном и т.д.», — сообщил представитель Mindbox. Там отметили, что стоимость одного SMS достигает 37 рублей за сообщение длиной 70 символов. Также было сказано, что с середины прошлого года операторы ввели пакетные тарифы, а межоператорские отправки сильно подорожали — в отдельных случаях почти вдвое.

С такими выводами согласны в компании NMi Digital (входит в NMi Group). «SMS дороже рекламных размещений в мессенджерах и digital-каналах, а также менее эффективны», — отметил представитель компании. Также было с казано, что с точки зрения вовлеченности и возможностей таргетинга SMS заметно уступает современным digital-инструментам и чаще используется для коммуникационных, а не имиджевых задач. В «СберМаркетинге» добавили, что брендам выгоднее рассылка Push-уведомлений, чем SMS, поскольку это более дешевый, гибкий формат и персонализация по аудитории.