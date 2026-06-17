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Серверы на отличных от x86 архитектурах отвоевали уже почти половину рынка

На серверы, в которых используются x86-совместимые процессоры от AMD и Intel, сейчас приходится немногим более половины всех продаж, подсчитали аналитики IDC. Причина перестройки рынка — бум искусственного интеллекта.

Источник изображения: Kevin Ache / unsplash.com

Источник изображения: Kevin Ache / unsplash.com

По итогам I квартала 2026 года выручка от серверов с процессорами на архитектурах, отличных от x86, достигла $58,7 млрд, что соответствует росту на 107 % год к году. Это значит, что на общем рынке серверов доля такого оборудования достигла 47,9 % в денежном выражении. Рост оборота серверов этого типа, вероятно, обусловлен системами на базе ИИ-чипов Nvidia — в них используются Arm-процессоры. Мировой рынок серверов за указанный период достиг $122,6 млрд, что на 30,4 % больше, чем годом ранее. Инвестиции в инфраструктуру ИИ со стороны крупных облачных провайдеров «развиваются в масштабах, которые не показывают признаков стабилизации»; остальное же аналитики охарактеризовали как сегмент без ускорения — и здесь наблюдается дефицит предложения, во многом из-за инвестиций в инфраструктуру ИИ.

В ближайшей перспективе сдерживающим развитие отрасли фактором станет дефицит компонентов, и в первую очередь чипов памяти DRAM и NAND, хотя портфель заказов остаётся сильным. Выручка от x86-серверов составила $63,9 млрд, что означает снижение на 2,9 %. Серверы с ускорителями на базе графических процессоров принесли производителям $68,9 млрд, что почти на 25 % больше год к году; выручка от других серверов с ускорителями показала рост на 122 %, до $17,7 млрд. Эта категория представляет собой ИИ-системы, сконфигурированные с компонентами FPGA или ASIC, а не на базе графических процессоров. Развитие инфраструктуры больше не ограничивается ресурсами гиперскейлеров — в игру вступили, в частности, государственные инициативы в области суверенного ИИ.

В сегменте систем без ускорителей ситуация оказалась непростой. Выручка здесь снизилась, базовый спрос остаётся высоким, и многим корпоративным клиентам приходится противостоять завышенным ценам на компоненты. Нормализация поставок, по мнению аналитиков IDC, ожидается с начала 2027 года: по мере ввода в эксплуатацию новых заводов по производству чипов обозначится и рост производственных мощностей. За последние два десятилетия на серверы вне сегмента x86 приходилось менее 10 % выручки, и значительная её часть доставалась IBM, которая оставалась последним поставщиком проприетарного оборудования. Oracle утратила интерес к Sun, а компании вроде HPE решили, что не могут поддерживать связанный с экзотическими архитектурами бизнес.

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Теги: x86, сервер, idc
x86, сервер, idc
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