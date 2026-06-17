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Windows 11 избавится от лишних перезагрузок: обновления будут устанавливаться за один цикл

Microsoft выпустила сборку Windows 11 Insider Preview Build 26300.8687 на экспериментальном канале, развернув ряд улучшений, в том числе единый процесс обновления, призванный сократить количество необходимых перезагрузок в месяц. Изменения реализуются в рамках программу Windows K2, направленной на повышение качества работы Windows 11.

Источник изображения: Windows / unsplash.com

Источник изображения: Windows / unsplash.com

В рамках новой политики Microsoft будет выпускать все доступные обновления, в том числе обновления безопасности, свежие драйверы, исправления ошибок, обновления микропрограмм и пакеты .NET, в единой установке, не обрабатывая их по отдельности. Таким образом, одной установке будет сопутствовать только одна перезагрузка. Начиная со следующего ежемесячного цикла, обновления будут загружаться в фоновом режиме и ожидать скоординированной установки. Единый процесс, считают в Microsoft, решит давнюю проблему, связанную со слишком большим количеством перезагрузок.

Со вступлением новой политики в силу участники программы Windows Insider на экспериментальном и бета-каналах будут получать обновления еженедельно; пользователи на канале стабильных сборок, которые не выбрали получение ранних обновлений, ограничатся только одной перезагрузкой в месяц. Единый процесс обновления реализуется в рамках инициативы Microsoft Windows K2, направленной на повышение скорости и стабильности системы, а не внедрение не всегда нужных новых функций.

Сборка за номером 26300.8687 также получила более качественный механизм поиска, способный обрабатывать опечатки и орфографические ошибки. В неё включены также несколько изменений в «Проводнике», панели задач, программе установки Windows, средствах ввода и удалённого управления восстановлением (Remote Recovery Management). В списке изменения значатся также исправленные проблемы со звуком и приложением «Параметры»; повышена надёжность работы «Блокнота» и других встроенных инструментов Windows.

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Теги: microsoft, windows, k2, обновление
microsoft, windows, k2, обновление
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