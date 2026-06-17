«Я собираюсь красть ваших клиентов»: глава Nothing объявил войну Apple из-за слишком скучных iPhone

Основатель и глава Nothing Карл Пей (Carl Pei) опубликовал в соцсетях дерзкое видео, адресованное Apple. «Это сообщение для Apple. Меня зовут Карл. Я делаю смартфоны в Лондоне. Я собираюсь красть ваших клиентов. По одному заскучавшему владельцу iPhone за раз», — заявил он.

На самом деле сообщение, конечно, адресовано тем, кто считает современные смартфоны скучными и однообразными. С момента основания Nothing глава компании позиционирует компанию как альтернативу того, что считает становящейся всё более скучной индустрией смартфонов. Он неоднократно говорил, что Apple растеряла творческий потенциал и больше не предлагает инноваций, которые когда-то вдохновляли и его. В предыдущих интервью Карл Пей критиковал направление, в котором развивается Apple и позиционировал Nothing как марку для тех, кто хочет смартфон не как у родителей.

В последнее время Карл Пей стал активно продвигать идею, что Nothing может бросить вызов Apple и Samsung, завоевав популярность среди молодёжи. Он делает ставку на молодое поколение, которое поможет Nothing пробиться на рынок, где доминируют два гиганта. Его компания действительно демонстрирует потрясающую динамику продаж, но пока так и остаётся небольшим игроком на мировом рынке, где, помимо Apple и Samsung, доминируют такие бренды как Xiaomi, Oppo и Vivo. В какой мере преуспеет Nothing, покажет время.