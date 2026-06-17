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Silicon Motion будет внедрять PCIe 6.0 в SSD с оглядкой на процессоры Nvidia, а не Intel или AMD

Исторически доминирующие производители центральных процессоров в лице Intel и AMD определяли возможности серверных, мобильных и настольных платформ в части поддержки тех или иных интерфейсов. Nvidia в этой сфере в последние годы обрела такой вес, что разработчик контроллеров Silicon Motion начал ориентироваться на неё.

Источник изображения: Silicon Motion

Источник изображения: Silicon Motion

В части поддержки PCI Express 6.0, например, компания ориентируется на соответствующие планы Nvidia в клиентском сегменте, как признался вице-президент Silicon Motion по клиентским решениям Нельсон Дуанн (Nelson Duann) в интервью Tom’s Hardware. Платформа с поддержкой SSD, использующих интерфейс PCI Express 6.0, появится в следующем году, но массовой она станет намного позже. «Наши текущие планы подразумевают запуск платформы с поддержкой PCIe Gen6 для SSD клиентского класса к концу следующего года», — признался представитель Silicon Motion. Компания, по его словам, делает это, преимущественно ориентируясь на Nvidia, а не Intel или AMD. Характерно, что Nvidia из серверного сегмента начинает распространять своё влияние и на клиентский, об этом можно судить по её презентации с минувшей выставки Computex 2026. Процессоры Nvidia будут испытывать потребность в скоростной передаче больших объёмов данных, поэтому скоростные SSD с поддержкой PCI Express 6.0 в первую очередь потребуются им, а не изделиям Intel или AMD.

Твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 5.0 x4 на рынке присутствуют уже около трёх с половиной лет, поэтому передовые энтузиасты могут проявлять интерес к решениям с PCIe 6.0 x4, но единственный присутствующий на рынке накопитель такого класса — Micron 9650, не предназначен для использования в потребительских системах. Со стороны центральных процессоров в этом году поддержку PCIe 6.0 готовы предоставить только AMD EPYC поколения Venice и Nvidia Vera Rubin. Кроме того, коммутаторы с поддержкой нового интерфейса предложат компании типа Astera Labs, но распространение этого стандарта в текущем году в любом случае будет ограниченным.

Intel и AMD не торопятся внедрять поддержку PCIe 6.0 в клиентском сегменте ещё и по причине дороговизны сопутствующей инфраструктуры, но Nvidia с её решениями семейства RTX Spark может их опередить с точки зрения формирования рыночного спроса. В серверном сегменте Silicon Motion свой 16-канальный контроллер SM8466 с поддержкой PCIe 6.0 собирается представить уже в этом году, поэтому соответствующие серверные процессоры AMD и Nvidia смогут соседствовать с ним в серийных системах. Silicon Motion поддержку PCIe 6.0 в клиентском сегменте реализовать в этом году не торопится.

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Теги: silicon motion, ssd, pci express 6.0, nvidia
silicon motion, ssd, pci express 6.0, nvidia
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