В Android 17 появится режим игровой приставки для складных смартфонов, но не сразу

Google официально начала распространение нового Android 17 для устройств Pixel, вскоре обновления получат и смартфоны других производителей. Одним из интересных нововведений обещает стать игровой режим для складных устройств. Но появится он не сразу, и лучше им не злоупотреблять, предупреждает Android Authority.

В игровом режиме внутренний экран раскладного смартфона-книжки делится на две половины по линии сгиба: на верхнюю выводится изображение игры, а на нижней показывается виртуальный геймпад. Это достаточно удобное решение: игровой экран оказывается достаточно крупным, да и для быстрого нажатия кнопок тоже достаточно места.

К сожалению, в вышедшем для широкой аудитории первом варианте Android 17 эта функция отсутствует. «Игровой режим для складных устройств включён в Android 17 и будет доступен в ближайшие месяцы», — уточнили в Google. Следует учесть ещё один нюанс. Внутренние дисплеи складных устройств, как правило, более мягкие и менее долговечные, поэтому даже с выходом игрового режима лучше им не злоупотреблять, так как есть риск нанести экрану преждевременные и необратимые повреждения.

Есть и хорошая новость для любителей физических геймпадов — в настройках Android 17 появилась возможность переназначать функции кнопок, курков и джойстиков без установки сторонних приложений. Настройки сохраняются в системе и применяются универсально ко всем играм; поддерживаются как проводные, так и Bluetooth-контроллеры. Наконец, Google сообщила, что уменьшила просадки частоты кадров и зависания, а также сделала очистку памяти более эффективной в играх высокого разрешения.