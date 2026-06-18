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Тим Кук признался, что дефицит памяти вынудит Apple поднять цены на свои устройства

Оценивающие степень устойчивости Apple к дефициту памяти эксперты обычно ссылались на способность компании договариваться с поставщиками об особых условиях и заключать долгосрочные контракты, но генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) был вынужден признать, что она всё равно повысит цены на свои продукты из-за подорожания памяти.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Действующий глава Apple выразил это мнение в интервью The Wall Street Journal, на которое ссылается 9to5Mac. «К сожалению, повышения цен не избежать. Мы делаем всё возможное, чтобы исключить большие повышения, которые перекладываются на нас, и мы старались оградить наших клиентов от повышений, но ситуация стала неприемлемой», — заявил он. Каких продуктов и когда коснутся повышения цен, Кук пояснить отказался. Ближайший планируемый дебют новых продуктов намечен на сентябрь — компания должна представить первые модели в линейке iPhone 18 и первый в своей истории складной iPhone. Планшеты и компьютеры этой марки могут подорожать быстрее, в прошлом месяце стартовая цена Mac mini уже была опосредованно повышена, поскольку наиболее доступная по объёму памяти версия просто была снята с продажи, хотя стоимость оставшейся версии с увеличенным объёмом памяти технически не изменилась.

Кук подчеркнул, что поставщики памяти предлагают меньше продукции, которая предназначена потребительским устройствам, из-за этого цены растут, и пока сложно сказать, когда они вернутся к «здоровому уровню». С первого сентября Тим Кук перейдёт на должность председателя совета директоров, а его место займёт новый генеральный директор Джон Тернус (John Ternus). В дальнейшем бремя руководства компанией и принятия решений по повышению цен ляжет уже на него.

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Теги: apple, тим кук, цены
apple, тим кук, цены
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