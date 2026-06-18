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Второе поколение Apple iPhone Air весной 2027 года предложит вторую камеру и увеличит время работы от батареи

Принято считать, что сверхтонкий смартфон iPhone Air был нужен Apple, чтобы отработать технологии создания первого складного iPhone с гибким дисплеем. Агентство Bloomberg традиционно предвосхищает дебют второго поколения iPhone Air, который намечен на весну 2027 года, рассказывая о ключевых изменениях в характеристиках относительно предшественника.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Существующие прототипы устройства, условно именуемого V62, как поясняет Марк Гурман (Mark Gurman), располагают второй камерой для сверхширокоугольной съёмки. В остальном внешность iPhone Air во втором поколении не должна претерпеть существенных изменений, а вот время работы от батареи специалисты Apple постараются улучшить. Говорить об увеличении её ёмкости преждевременно, особенно с учётом габаритов устройства, дело может свестись к каким-то оптимизациям с точки зрения расхода электроэнергии.

Если iPhone Air обновится весной следующего года, то от дебюта модели первого поколения это событие будет удалено примерно на полтора года, хотя и этот срок нельзя считать окончательным. Компания нарушит привычную ритмичность выпуска новых моделей iPhone, представив в сентябре этого года iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый в своей истории складной iPhone с гибким дисплеем, а дебют базовых моделей семейства отложит до весны 2027 года. К осени того же года будут представлены две юбилейные версии iPhone с классической компоновкой корпуса, а также складная модель второго поколения. От линейки iPhone 18 Pro сверхтонкий смартфон Air второго поколения унаследует процессор A20 Pro, как уточняет Bloomberg.

Время работы от батареи и скудные возможности единственной камеры стали главными претензиями пользователей к iPhone Air первого поколения, поэтому Apple справедливо работает над устранением этих недостатков в модели второго поколения. Пока iPhone Air не может похвастать высокой популярностью, но улучшения во втором поколении могут изменить ситуацию. Более гибкое распределение премьер своих новых смартфонов по календарю поможет Apple не только стабилизировать поток выручки, но и лучше отвечать на вызовы конкурентов, которые представляют свои новинки в разное время.

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Теги: apple, apple iphone, iphone air, смартфоны
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