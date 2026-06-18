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Игроки Crusader Kings 3 смогут почувствовать себя Папой Римским — трейлер и дата выхода дополнения By God Alone

Издательство Paradox Interactive и разработчики из Paradox Development Studio объявили дату выхода By God Alone — следующего крупного дополнения к своей исторической стратегии Crusader Kings 3.

Источник изображений: Paradox Interactive

Источник изображений: Paradox Interactive

By God Alone предложит игрокам Crusader Kings 3 погрузиться в кипучую религиозную жизнь Средневековья, управляя теократическими землевладельцами вроде архиепископов или даже Папы Римского.

«Боритесь с искушениями, пока ваши правители пытаются следовать догматам своей веры, и постарайтесь уцелеть в противостоянии с церковными властями, авторитету которых подвластны как земля, так и небеса», — предупреждает Paradox.

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Пользователи смогут начинать и судить религиозные дебаты, вести переговоры о разграничении монаршей и папской власти, принимать участие во Вселенских соборах и пережить Великий раскол христианской церкви.

Обещают новые способы взаимодействия с религией и церковной политикой, кардинальный пересмотр механики догматов, систему духовной реализации, динамические священные места и текстовый перевод на русский.

Как стало известно, By God Alone поступит в продажу 30 сентября по цене $20. Аддон входит в состав сезонного абонемента Chapter 5 (2679 рублей в российском Steam). Анонс сопровождался новым сюжетным трейлером.

Crusader Kings 3 вышла 1 сентября 2020 года на PC (Steam, Microsoft Store), а весной 2022-го добралась до PS5, Xbox Series X и S. В рамках Chapter 5 также планируется выпуск расширения Silk & Silver (ожидается в четвёртом квартале).

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Теги: crusader kings 3, paradox development studio, paradox interactive, стратегия
crusader kings 3, paradox development studio, paradox interactive, стратегия
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