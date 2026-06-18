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AST SpaceMobile начала запускать гигантские интернет-спутники пачками — в космос отправлены BlueBird 8, 9 и 10

AST SpaceMobile отправила на орбиту три новых интернет-спутника — BlueBird 8, 9 и 10. Это была первая для компании пакетная отправка аппаратов, что стало решительным шагом к более быстрому созданию её собственной спутниковой сети с прямым подключением обычных смартфонов. Раньше каждый из гигантских спутников BlueBird отправлялся на орбиту строго по одному.

Источник изображений: AST SpaceMobile

Источник изображений: AST SpaceMobile

Услугу по запуску компании оказала SpaceX: её ракета Falcon 9 стартовала 17 июня 2026 года в 02:39 по восточному времени США с площадки SLC-40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал (09:39 по московскому времени). Через некоторое время после старта SpaceX подтвердила отделение всех трёх аппаратов на низкой околоземной орбите.

Отправленные в космос спутники BlueBird 8–10 относятся к следующему поколению аппаратов AST SpaceMobile и несут крупные разворачиваемые фазированные антенные решётки площадью около 223 м2. Компания называет их крупнейшими в мире коммерческими коммуникационными антеннами, развёрнутыми на низкой орбите. Такая площадь нужна для приёма слабых сигналов от стандартных мобильных телефонов без каких-либо модификаций или использования внешних антенн или терминалов. В то же время это многократно повышает яркость спутников в ночном небе, за что их уже прозвали «убийцами» земной астрономии.

Согласно заявлениям AST SpaceMobile, новые аппараты поддерживают голосовые звонки, широкополосную передачу данных и видео напрямую на обычные 4G/5G-смартфоны. В сравнении с первыми BlueBird Block 1 компания ожидает почти двукратный рост пиковой скорости: ранее спутниковые платформы Block 1 демонстрировали загрузку до 98,9 Мбит/с, а новое поколение заявлено как способное приближаться к 200-Мбит/с трафику в пике. Специально созданная для спутниковых платформ компании ASIC AST5000 с полосой обработки до 10 ГГц и работой с множеством лучей должна повысить ёмкость сети и снизить взаимные помехи.

Запуск трёх аппаратов компании стал восстановлением темпа наращивания мощности орбитальной группировки после неудачи с выводом BlueBird 7, который был отправлен на ракете New Glenn компании Blue Origin на слишком низкую орбиту и фактически был уничтожен. AST SpaceMobile намерена продолжить запуски и утверждает, что в производстве находятся спутники вплоть до 37-го.

Компания уже заключила контракты с множеством глобальных сотовых операторов, которые оказывают услуги примерно 3 млн граждан Земли. В интересах всех создать полноценную группировку как можно быстрее. Впрочем, нет — этим будут крайне огорчены астрономы, но это уже другая история.

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Теги: ast spacemobile, bluebird, спутниковый интернет, запуск ракеты
ast spacemobile, bluebird, спутниковый интернет, запуск ракеты
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