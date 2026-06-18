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Microsoft утверждает, что движок WebKit замедляет браузеры на iOS почти на 30 %

Специалисты Microsoft опубликовали результаты независимого тестирования, в ходе которого выяснилось, что обязательное использование движка WebKit, лежащего в основе Safari, снижает производительность на 30 % любых браузеров в iOS, построенных на этом же движке.

Источник изображения: Marcin Nowak/Unsplash

Источник изображения: Marcin Nowak/Unsplash

Руководитель группы веб-платформ Microsoft Edge Кайл Пфлуг (Kyle Pflug) опубликовал результаты бенчмарков, сравнивающих движок Blink (разработка Google) с технологией, лежащей в основе Safari. Согласно тесту Speedometer 3.1, экспериментальная сборка браузера Edge для iOS оказалась быстрее браузера Safari под управлением iOS 26.5.1 на 28,6 %, набрав 49,27 балла против 38,3.

Прототип Edge также продемонстрировал превосходство в тесте JetStream 3, оценивающем обработку JavaScript, и в тесте графического рендеринга MotionMark 1.3.1, показав прирост на 13,1 % и 2,1 % соответственно. При этом Пфлуг подчеркнул, что опубликованные цифры получены на его личном устройстве и пока не являются официальным исследованием.

Доминирование WebKit на мобильных устройствах Apple обусловлено правилами платформы, ограничивающими возможности конкурентов, таких как Google и Mozilla, по развёртыванию собственных технологий. Несмотря на то, что в марте 2024 года в рамках исполнения европейского Закона о цифровых рынках (DMA) Apple представила фреймворк BrowserEngineKit, позволяющий использовать сторонние движки, ни одна компания до сих пор не выпустила альтернативу без WebKit.

Разработчики связывают это с наличием технических ошибок в предоставленных инструментах и обременительным процессом проверки, который, в частности, обязал бы Microsoft выпустить новую версию приложения с нуля, потеряв всю накопленную базу пользователей.

Ситуация уже вызвала реакцию в профессиональном сообществе, обвиняющем ИТ-гиганта в сдерживании инноваций. В частности, исполнительный директор группы Open Web Advocacy Алекс Мур (Alex Moore) заявил, что многолетний запрет на использование сторонних технологий напрямую ограничивает потенциал мобильного интернета и удерживает бизнес в жёсткой зависимости от правил App Store. Он также добавил, что Европейской комиссии необходимо запустить процедуру разработки точных спецификаций, обязывающих корпорацию полностью устранить искусственные барьеры.

Напомним, что в коммерческом сегменте доминируют всего три основных браузерных движка. Среди них Blink, лежащий в основе Chrome и его аналогов на базе Chromium, таких как Edge, Vivaldi, Brave и Opera. Также широко распространён WebKit, используемый в Safari и Gecko, на котором работает Firefox.

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Теги: ios, apple iphone, webkit
ios, apple iphone, webkit
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