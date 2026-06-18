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Midjourney неожиданно изобрела водяной УЗ-сканер с ИИ, который заменяет МРТ и сканирует всё тело за 60 секунд

Компания Midjourney, широко известная как разработчик генератора изображений на базе ИИ, неожиданно начала движение в сторону медицинской визуализации. Первым специализированным продуктом компании стал необычный сканер УЗИ, который она представила как ультразвуковую компьютерную томографию. Устройство позволяет безопасно и быстро сканировать всё тело человека, создавая картину состояния его внутренних органов, что можно делать хоть каждый день.

Источник изображений: Midjourney

Источник изображений: Midjourney

Сканер работает в воде, что делает его применение довольно специфичным. Человек заходит в бассейн и становится на платформу, которая быстро погружает тело в воду. В процессе погружения со скоростью 5 см/с расположенные кольцом ультразвуковые датчики слой за слоем считывают ультразвуковые волны и их отражения, собирая информацию о состоянии тканей тела, костях и форме органов. Алгоритмы ИИ затем раскрашивают чёрно-белые изображения полученной трёхмерной карты данных УЗИ-сканирования, интерпретируя информацию и создавая доступную для анализа человеком картину состояния внутренних органов.

По заявлению Midjourney, со временем по качеству и детализации изображений представленная технология превзойдёт современные сканеры МРТ. Ультразвуковое сканирование совершенно безопасно и довольно простое, если его сравнивать с КТ и МРТ, где присутствуют небезопасные для здоровья ионизирующее излучение и высокие электромагнитные поля. Ультразвуковым сканером тела можно будет пользоваться на постоянной основе, например, отслеживая изменения в организме после каждой тренировки.

Внедрение технологии в медицину потребует разрешение регулятора и клинических исследований. Очевидно, что это длительный путь. В компании нашли обходной маршрут, который позволит внедрить инновационное сканирование уже через год. В частности, в Сан-Франциско будут открыты фирменные спа-салоны Midjourney, где наряду с обычными процедурами — сауны, бассейны, солярии, массаж — можно будет просканировать своё тело. Если услуга станет популярной, то число салонов с такой услугой будет расти по всей стране и даже за рубежом, что также поможет сделать её более точной и совершенной. Это тем более важно, что онкология обычно обнаруживается случайно и сканирование тела на постоянной основе может сохранить здоровье и даже жизнь.

Что касается технической стороны вопроса, то ультразвуковые датчики для сканера Midjourney разрабатывает компания Butterfly Network. Сканер использует 40 модулей с тысячами излучателями и микрофонами. За счёт распространения ультразвуковых волн во множестве направлений и под разными углами получается собрать массив данных для более-менее точной визуализации строения тела и внутренних органов. Всё это также требует серьёзных вычислительных мощностей на уровне двух петафлопс для обработки каждого сканирования и последующей обработки ИИ. Можно ожидать, что специализированные процессоры и оптимизированные алгоритмы поумерят аппетиты платформы, иначе о широкой доступности услуги останется только помечтать.

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Теги: midjourney, визуализация, медицина, здоровье
midjourney, визуализация, медицина, здоровье
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