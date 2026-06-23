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TerraMaster представила NAS-сервер F4-425 Pro на TOS 7 — первой AI-native операционной системой для сетевых хранилищ

Компания TerraMaster анонсировала сетевое хранилище F4-425 Pro, которое поступит в продажу 23 июня. Новинка рассчитана на четыре накопителя и позиционируется как первый NAS-сервер с операционной системой TOS 7, разработанной по концепции AI-native и интегрирующей инструменты искусственного интеллекта непосредственно в процессы управления хранилищем.

Одной из главных особенностей устройства стала возможность управления системой при помощи запросов на естественном языке. Вместо традиционной настройки через многочисленные меню и консольные команды пользователи смогут обращаться к встроенному ИИ-помощнику OpenClaw для управления хранилищем, резервным копированием, системными параметрами и установкой приложений. По замыслу разработчиков, такой подход должен сделать NAS-системы более доступными для домашних пользователей, создателей контента и представителей малого бизнеса.

Аппаратная платформа F4-425 Pro построена на базе восьмиядерного процессора Intel N350 и оснащается 16 Гбайт оперативной памяти DDR5. За сетевые возможности отвечают два порта 5GbE. При использовании агрегации каналов суммарная скорость передачи данных может достигать 1010 Мбайт/с. Производительности системы должно хватить для работы с мультимедийными библиотеками, виртуальными машинами, контейнерами Docker и многопользовательскими сценариями эксплуатации.

По словам TerraMaster, TOS 7 стала первой в мире операционной системой для NAS, изначально ориентированной на использование искусственного интеллекта. Помимо голосового помощника и управления на естественном языке, платформа поддерживает локальную обработку данных с применением ИИ, включая распознавание фотографий, интеллектуальную организацию файлов и семантический анализ содержимого. Все операции выполняются непосредственно на устройстве без обязательной отправки данных в облачные сервисы.

Для разработчиков компания подготовила более 500 RESTful API, которые открывают доступ к ключевым функциям системы и позволяют создавать собственные ИИ-инструменты и приложения. В дальнейшем TerraMaster планирует запустить специализированную площадку Skill Marketplace для распространения дополнительных модулей и расширений.

Особое внимание уделено безопасности данных. Среди заявленных функций присутствуют защита от программ-вымогателей, технология неизменяемого хранения HyperLock WORM и автоматизированное резервное копирование по схеме 3-2-1-0.

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Теги: terramaster, nas, ии
terramaster, nas, ии
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