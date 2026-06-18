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AMD опубликовала предварительную информацию о Ryzen Threadripper TR6 Mustang Peak

AMD опубликовала на официальном портале информацию о платформе будущего поколения Ryzen Threadripper TR6 Mustang Peak и привела некоторые подробности о линейке этих процессоров.

Источник изображений: amd.com

Источник изображений: amd.com

Мощные чипы для рабочих станций, основанные на архитектуре Zen 6, будут обладать поддержкой передовых стандартов PCIe 6.0 и DDR5 и будут производиться с использованием техпроцесса 2 нм от TSMC. Как ожидается, у процессоров будет больше ядер, чем у моделей Ryzen Threadripper Zen 5; значительный прирост производительности обеспечат усовершенствованный техпроцесс и новая архитектура.

С появлением PCIe 6.0 пропускная способность по сравнению с PCIe 5.0 вырастет вдвое, и AMD потребуется добавить дополнительные контакты, чтобы обрабатывать такие объёмы данных. А с учётом увеличенного числа ядер и более высоких тактовых частот потребуется повысить и электрическую мощность для поддержки новой платформы. В сокете TR5 использовались 4844 контакта — у TR6 их может быть больше.

Если верить неофициальной информации, число ядер в процессорах Zen 6 увеличится с 8 до 12 на чиплет (CCD) — если производитель сохранит максимальную конфигурацию из 12 чиплетов, флагманский процессор класса Threadripper получит 144 ядра и поддержку 288 потоков, что на 50 % больше, чем у нынешнего флагманского 96-ядерного AMD Ryzen Threadripper 9995WX. Сроки выхода таких процессоров в продажу не уточняются. Первыми из семейства Zen 6 могут выйти серверные Epyc, а за ними — потребительские Ryzen.

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Теги: amd, threadripper, процессор
amd, threadripper, процессор
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