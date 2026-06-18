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«Крёстный отец ИИ» назвал xAI провалом и пригрозил взрывом «пузыря ИИ»

Стартап xAI Илона Маска (Elon Musk) — это «провал», и компания неспособна выступать конкурентом для лидеров отрасли искусственного интеллекта, заявил в интервью CNBC авторитетный эксперт в области ИИ Ян Лекун (Yann LeCun), выступающий в настоящее время основателем компании AMI Labs.

Источник изображения: Numan Ali / unsplash.com

Источник изображения: Numan Ali / unsplash.com

Лекуна часто называют «Крёстным отцом ИИ» из-за его ранних работ в этой области и предыдущей должности главного учёного по ИИ в Meta. Компания xAI как проект, по его мнению, провалилась, потому что из неё ушли основатели, и Маску будет непросто нанимать лучших в отрасли специалистов, ведь в отношении предыдущей команды он проявил себя не лучшим образом. По итогам I квартала сегмент xAI в компании SpaceX зафиксировал убыток в размере $2,5 млрд. У компании есть «огромная инфраструктура», которую она теперь сдаёт в аренду, потому что иначе Маск не сможет окупить затраты, считает Ян Лекун.

Эксперт имеет в виду центры обработки данных xAI Colossus 1 и Colossus 2 в Мемфисе — сейчас мощности в них арендуют Anthropic и Google. В остальном перспективы ИИ-подразделения SpaceX господин Лекун оценил «не очень оптимистично», потому что едва ли оно может конкурировать с такими гигантами как Anthropic и OpenAI.

Ещё одна проблема в отрасли ИИ — сформировавшийся финансовый пузырь. «Цены на эти услуги ИИ растут, но стоимость их эксплуатации снижается, хотя и недостаточно быстро. В результате все эти компании теряют деньги, и, по сути, использование этих услуг большинством людей финансируется инвесторами. Долго так продолжаться не может, верно?» — задался эксперт риторическим вопросом. Поэтому отраслевым гигантам, в том числе Anthropic и OpenAI, придётся повышать цены и сокращать расходы — иначе пузырь ИИ рискует лопнуть.

В технологическом аспекте Ян Лекун заявил о необходимости переключаться с больших языковых моделей ИИ на модели мира. Первые ориентированы на предсказание того, что произойдёт дальше, и они не очень подходят для рассуждений; вторые же стремятся сформировать понимание того, как устроен реальный или смоделированный мир, включая объекты, причинно-следственные связи и действия. Тем временем лидеры отрасли оттачивают технологии ИИ-агентов, способных автономно выполнять сложные задачи — лежащие в их основе большие языковые модели хорошо проявляют себя в математике и программировании, но стоимость их эксплуатации при текущей производительности слишком высока по сравнению с суммами, которые готовы платить люди.

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Теги: ии, пузырь, xai
ии, пузырь, xai
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