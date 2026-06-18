Журналисты нашли подтверждения, что новой студии создателя Yakuza больше не существует

Похоже, опасения фанатов насчёт судьбы возглавляемой создателем Yakuza Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi) японской Nagoshi Studio и её приключенческого экшена Gang of Dragon подтвердились.

Напомним, владеющая Nagoshi Studio китайская компания NetEase в мае отозвала финансирование студии. По слухам, из-за того, что на разработку Gang of Dragon оказалось нужно ещё по меньшей мере 7 млрд иен ($44,4 млн).

С тех пор официальный сайт Nagoshi Studio стал недоступен, YouTube-канал сначала пропал, потом вернулся и теперь снова исчез с платформы, а токийский офис студии на картах Google оказался помечен как «закрытый навсегда».

Как подметил портал Kotaku, сооснователь и гейм-директор Nagoshi Studio Дайсукэ Сато (Daisuke Sato) указал в своём личном микроблоге, что отныне является экс-сотрудником студии.

Тем временем сам Нагоси появился в юбилейном выпуске японского журнала Famitsu. Журналисты Automaton обратили внимание, что в новом номере разработчика описали просто как «создателя игр», а не руководителя Nagoshi Studio.

С потенциальным закрытием Nagoshi Studio невелики шансы игроков дождаться релиза Gang of Dragon. Ранее сообщалось, что у студии есть шансы сохранить существующие активы и права на бренд, но лишь за деньги.

Gang of Dragon была подтверждена только для ПК (Steam). Обещали историю корейского бандита в Токио, звезду фильма «Поезд в Пусан» Ма Дон Сока (Ma Dong-seok), рукопашные бои и автомобильный экшен.