Сегодня 18 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Журналисты нашли подтверждения, что ново...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Журналисты нашли подтверждения, что новой студии создателя Yakuza больше не существует

Похоже, опасения фанатов насчёт судьбы возглавляемой создателем Yakuza Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi) японской Nagoshi Studio и её приключенческого экшена Gang of Dragon подтвердились.

Источник изображений: Nagoshi Studio

Источник изображения: Nagoshi Studio

Напомним, владеющая Nagoshi Studio китайская компания NetEase в мае отозвала финансирование студии. По слухам, из-за того, что на разработку Gang of Dragon оказалось нужно ещё по меньшей мере 7 млрд иен ($44,4 млн).

С тех пор официальный сайт Nagoshi Studio стал недоступен, YouTube-канал сначала пропал, потом вернулся и теперь снова исчез с платформы, а токийский офис студии на картах Google оказался помечен как «закрытый навсегда».

Источник изображения: Nagoshi Studio

Источник изображения: Nagoshi Studio

Как подметил портал Kotaku, сооснователь и гейм-директор Nagoshi Studio Дайсукэ Сато (Daisuke Sato) указал в своём личном микроблоге, что отныне является экс-сотрудником студии.

Тем временем сам Нагоси появился в юбилейном выпуске японского журнала Famitsu. Журналисты Automaton обратили внимание, что в новом номере разработчика описали просто как «создателя игр», а не руководителя Nagoshi Studio.

Источник изображения: Famitsu

Источник изображения: Famitsu

С потенциальным закрытием Nagoshi Studio невелики шансы игроков дождаться релиза Gang of Dragon. Ранее сообщалось, что у студии есть шансы сохранить существующие активы и права на бренд, но лишь за деньги.

Gang of Dragon была подтверждена только для ПК (Steam). Обещали историю корейского бандита в Токио, звезду фильма «Поезд в Пусан» Ма Дон Сока (Ma Dong-seok), рукопашные бои и автомобильный экшен.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатели хоррор-шутера Luna Abyss остались без работы через месяц после релиза — всех уволили
Double Fine, Ninja Theory и другие студии Xbox тоже оказались под угрозой закрытия, но продолжают борьбу за выживание
Ubisoft закрыла ещё две студии и уволила несколько сотен сотрудников
Rockstar показала официальную обложку GTA VI и подтвердила, когда стартуют предзаказы — 25 июня
Создатель Deus Ex рассказал, что произошло с многострадальной System Shock 3
Nvidia представила бета-версию открытого ACE Game Agent SDK для добавления ИИ-персонажей в игры
Теги: gang of dragon, nagoshi studio, netease, приключенческий экшен
gang of dragon, nagoshi studio, netease, приключенческий экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российские двигатели закончились: судьба спутников Amazon Leo теперь в руках Европы и ракет Ariane 6
Тяжёлая ракета Ariane 6 впервые стартовала в самой мощной конфигурации — она вывела на орбиту спутники Amazon Leo
NASA впервые выбрало частника для доставки приборов к Марсу — компанию экс-гендира Google Эрика Шмидта
Rockstar показала официальную обложку GTA VI и подтвердила, когда стартуют предзаказы — 25 июня
«Минимальные усилия, но максимальный эффект»: Digital Foundry показала, как Sony может прокачать Bloodborne на PS5 без FromSoftware
Журналисты нашли подтверждения, что новой студии создателя Yakuza больше не существует 6 мин.
Операция «Откат»: ранние инвесторы стартапа Manus вернут Цукербергу $2 млрд за заблокированную Китаем сделку 41 мин.
В ОАЭ запретили соцсети для детей до 15 лет и ввели проверку возраста 52 мин.
«Крёстный отец ИИ» назвал xAI провалом и пригрозил взрывом «пузыря ИИ» 2 ч.
Новый вариант CAPTCHA от Google требует от пользователей махать руками перед компьютером 3 ч.
Создатель Deus Ex рассказал, что произошло с многострадальной System Shock 3 4 ч.
Инструмент для дизайнеров Claude Design получил тонкие настройки редактирования и экономию токенов 6 ч.
В скандале с блокировкой Anthropic Fable 5 оказался замешан корейский оператор связи 6 ч.
Nvidia представила бета-версию открытого ACE Game Agent SDK для добавления ИИ-персонажей в игры 6 ч.
Apple тайно следит за каждым введённым пользователем символом в поиске App Store 7 ч.
Sennheiser представила TWS-наушники открытого типа Accentum Clip 54 мин.
Илон Маск может объединить SpaceX и Tesla, и помешать ему вряд ли получится 58 мин.
Сирия подозревает, что подводный интернет-кабель, связывающий страну с Египтом, повреждён в результате «систематического саботажа» 2 ч.
Российский производитель оптических кабелей «Инкаб» хочет привлечь во время IPO до 2,4 млрд рублей при капитализации до 8,8 млрд рублей 3 ч.
FortiBleed: хакеры украли пароли 75 тыс. межсетевых экранов Fortinet 3 ч.
Крупнейший производитель электролитических конденсаторов поднимает цены — и тут тоже виноват ИИ-бум 3 ч.
AMD опубликовала предварительную информацию о Ryzen Threadripper TR6 Mustang Peak 3 ч.
Новости о готовности техпроцесса Intel 18A-P отправили акции ASML к годовому максимуму 4 ч.
Мировые объёмы продаж смартфонов падают уже девятую неделю подряд 5 ч.
Midjourney неожиданно изобрела водяной УЗ-сканер с ИИ, который заменяет МРТ и сканирует всё тело за 60 секунд 5 ч.