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США оштрафовали немецкую Bosch на $36 млн за поставки Huawei без разрешения

Немецкая технологическая компания Robert Bosch согласилась выплатить Соединённым Штатам $36 млн штрафа в рамках соглашения об урегулировании претензий из-за поставки двумя её дочерними компаниями, не зарегистрированными в США, сенсорной продукции и программного обеспечения для мобильных телефонов китайской компании Huawei без получения в США необходимых лицензий.

Источник изображения: P. L./unsplash.com

Источник изображения: P. L./unsplash.com

Штраф будет перечислен Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США. Бюро заявило, что около $3,6 млн из суммы штрафа будут перечислены Министерству юстиции США в качестве зачёта в счёт отдельной выплаты компенсации за незаконно полученную прибыль.

Министерство юстиции США отказалось от возбуждения уголовного дела, поскольку компания сама сообщила о неправомерных действиях и активно сотрудничала со следствием. Bosch заявила о том, что нарушения были «непреднамеренными». Согласно данным Министерства торговли США, Bosch более 100 раз поставляла Huawei товары на общую сумму более $70 млн в период с 2020 по 2024 год.

Bosch базируется в Штутгарте и представляет собой международную технологическую и сервисную компанию с более 500 «дочек» и доходом около $90 млрд в 2024 году.

До этого, в 2023 году Бюро промышленности и безопасности назначило административный штраф в размере $300 млн компании Seagate Technology в связи поставкой жёстких дисков компании Huawei без получения необходимых разрешений. Это был самый крупный административный штраф в истории бюро.

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Теги: штраф, урегулирование, сша, huawei
штраф, урегулирование, сша, huawei
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