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Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior и не только: российский разработчик портировал в браузер классические шутеры на движке Build Engine

Разработчик эмуляторов оригинальной PlayStation и Panasonic 3DO для Telegram Никита Аксёнов, более известный под псевдонимом Carter54, представил новый проект — коллекцию браузерных версий классических игр на движке Build Engine.

Источник изображения: 3D Realms

Источник изображения: 3D Realms

Напомним, Build Engine был разработан американской студией 3D Realms в уже далёком 1995 году и лёг в основу многих знаковых шутеров того времени, включая Duke Nukem 3D, Blood и Shadow Warrior.

Первым делом Аксёнов выпустил веб-версии Blood и Redneck Rampage, а на протяжении последнего месяца перенёс в браузер ещё 13 классических игр на Build Engine и восемь дополнений к ним.

Список включает:

  • Duke Nukem 3D: Atomic Edition с дополнениями Duke Caribbean: Life's a Beach, Duke it out in DC, Nuclear Winter и Penthouse Paradise;
  • Redneck Rampage с аддонами Rides Again и Suckin' Grits on Route 66;
  • Shadow Warrior с расширениями Twin Dragon и Wanton Destruction;
  • Blood;
  • NAM (Napalm);
  • WWII GI;
  • WWII GI: Platoon Leader;
  • Powerslave (она же Exhume в Европе);
  • Liquidator 3D;
  • Quest For Hussein;
  • Quest For Al-Qa'eda;
  • Plunder & Pillage;
  • William Shatner's TekWar;
  • Witchaven;
  • Witchaven 2.

Скриншоты (источник изображений: Carter54)
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По словам Аксёнова, все 15 портов имеют поддержку широкоформатного изображения, 60 кадров/с и современного управления WASD: «Это не какая-то эмуляция, а самые настоящие нативные веб-порты игр!»

Браузерные версии перечисленных игр доступны для бесплатного ознакомления через единый лаунчер на разработанном Carter54 портале Build Engine Games Web Showcase. Никакой рекламы и регистраций — достаточно нажать кнопку «Играть».

Впоследствии Аксёнов пообещал в подробностях рассказать о сложностях и особенностях портирования игр на Build Engine, а также о проектах на этом движке, реализовать веб-версии которых не удалось.

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Теги: duke nukem 3d, shadow warrior, blood, 3d realms, шутер
duke nukem 3d, shadow warrior, blood, 3d realms, шутер
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