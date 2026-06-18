Сегодня 18 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс В российском Epic Games Store стартовала...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В российском Epic Games Store стартовала раздача Citizen Sleeper — текстовой RPG на обломках межпланетного капитализма

Как и было обещано, 18 июня в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача сразу двух проектов — текстовой ролевой игры Citizen Sleeper и ритм-шутера Robobeat.

Источник изображения: Jump Over The Age

Источник изображения: Jump Over The Age

Созданная британским разработчиком-одиночкой Гаретом Дамианом Мартином (Gareth Damian Martin) под вывеской студии Jump Over The Age, Citizen Sleeper вышла в 2022 году и заслужила признание как критиков, так и игроков (92 % в Steam).

Игрокам достанется роль оцифрованного человеческого сознания в искусственном теле — спящего, который пытается свести концы с концами на обломках межпланетного капитализма. Citizen Sleeper строится на механиках настольных RPG.

Citizen Sleeper не имеет перевода на русский язык (источник изображения: Epic Games Store

Citizen Sleeper не имеет перевода на русский язык (источник изображения: Epic Games Store)

Вторая игра в раздаче — проект шведского разработчика Саймона Фредхолма (Simon Fredholm). Robobeat дебютировала в 2024 году и получила «очень положительные» отзывы от покупателей Steam (рейтинг 94 %).

Пользователям Robobeat в роли знаменитого охотника за головами Аса предстоит охотиться за эксцентричным роботом-снеговиком Фраззером: стрелять, бегать по стенам, выполнять подкаты и прыгать — под музыку.

Robobeat переведена на русский (источник изображения: Epic Games Store)

Robobeat переведена на русский (источник изображения: Epic Games Store)

Чтобы стать обладателем бесплатных копий Citizen Sleeper и Robobeat в Epic Games Store, нужно перейти на страницы игр и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями акция не сопровождается.

Раздача Citizen Sleeper и Robobeat в Epic Games Store продлится неделю и закончится 25 июня в 18:00 по Москве. Вместе с этим временно бесплатными станут Voidwrought и полное издание RollerCoaster Tycoon 3 (недоступно в России).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спустя несколько часов после анонса кроссовер Fortnite и Vampire Survivors оказался под угрозой — всё из-за ИИ
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Для Titan Quest 2 вышло «самое большое и эпичное» обновление — оно добавило в игру перевод на русский язык
Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior и не только: российский разработчик портировал в браузер классические шутеры на движке Build Engine
Epic Games пообещала, что ИИ в Unreal Engine 6 «изменит создание игр» и «сократит рутину» у разработчиков
Теги: citizen sleeper, ролевая игра, epic games store, epic games
citizen sleeper, ролевая игра, epic games store, epic games
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тяжёлая ракета Ariane 6 впервые стартовала в самой мощной конфигурации — она вывела на орбиту спутники Amazon Leo
Rockstar показала официальную обложку GTA VI и подтвердила, когда стартуют предзаказы — 25 июня
Крупнейший производитель электролитических конденсаторов поднимает цены — и тут тоже виноват ИИ-бум
Операция «Откат»: ранние инвесторы стартапа Manus вернут Цукербергу $2 млрд за заблокированную Китаем сделку
Электромобили оказались безвреднее для окружающей среды, чем машины с ДВС, подтвердили учёные
В российском Epic Games Store стартовала раздача Citizen Sleeper — текстовой RPG на обломках межпланетного капитализма 10 мин.
Для Titan Quest 2 вышло «самое большое и эпичное» обновление — оно добавило в игру перевод на русский язык 3 ч.
Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior и не только: российский разработчик портировал в браузер классические шутеры на движке Build Engine 4 ч.
Epic Games пообещала, что ИИ в Unreal Engine 6 «изменит создание игр» и «сократит рутину» у разработчиков 4 ч.
Adobe добавила в Photoshop и Premiere ИИ-помощников 4 ч.
Журналисты нашли подтверждения, что новой студии создателя Yakuza больше не существует 5 ч.
В ОАЭ запретили соцсети для детей до 15 лет и ввели проверку возраста 6 ч.
«Крёстный отец ИИ» назвал xAI провалом и пригрозил взрывом «пузыря ИИ» 6 ч.
Новый вариант CAPTCHA от Google требует от пользователей махать руками перед компьютером 8 ч.
Создатель Deus Ex рассказал, что произошло с многострадальной System Shock 3 9 ч.
ViewSonic выпустила 23,8-дюймовый 4K-монитор IPS с частотой 160 Гц для геймеров 2 ч.
Amazon решила конкурировать с Nvidia: компания намерена начать продажи собственных ИИ-ускорителей Trainium 3 ч.
США оштрафовали немецкую Bosch на $36 млн за поставки Huawei без разрешения 4 ч.
BYD выпустила флагманский электрический кроссовер за $35 500 — на него оформили 150 000 предзаказов 4 ч.
В США начали строить лишь половину ЦОД, которые должны заработать в 2026 году 5 ч.
Первые устройства с поддержкой HDMI 2.2 выйдут в следующем году 5 ч.
Космические дата-центры будут втрое дороже наземных — если не придумать, как сэкономить на запусках 5 ч.
Sennheiser представила TWS-наушники открытого типа Accentum Clip 6 ч.
Илон Маск может объединить SpaceX и Tesla, и помешать ему вряд ли получится 6 ч.
Сирия подозревает, что подводный интернет-кабель, связывающий страну с Египтом, повреждён в результате «систематического саботажа» 7 ч.