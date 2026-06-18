В российском Epic Games Store стартовала раздача Citizen Sleeper — текстовой RPG на обломках межпланетного капитализма

Как и было обещано, 18 июня в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача сразу двух проектов — текстовой ролевой игры Citizen Sleeper и ритм-шутера Robobeat.

Созданная британским разработчиком-одиночкой Гаретом Дамианом Мартином (Gareth Damian Martin) под вывеской студии Jump Over The Age, Citizen Sleeper вышла в 2022 году и заслужила признание как критиков, так и игроков (92 % в Steam).

Игрокам достанется роль оцифрованного человеческого сознания в искусственном теле — спящего, который пытается свести концы с концами на обломках межпланетного капитализма. Citizen Sleeper строится на механиках настольных RPG.

Вторая игра в раздаче — проект шведского разработчика Саймона Фредхолма (Simon Fredholm). Robobeat дебютировала в 2024 году и получила «очень положительные» отзывы от покупателей Steam (рейтинг 94 %).

Пользователям Robobeat в роли знаменитого охотника за головами Аса предстоит охотиться за эксцентричным роботом-снеговиком Фраззером: стрелять, бегать по стенам, выполнять подкаты и прыгать — под музыку.

Чтобы стать обладателем бесплатных копий Citizen Sleeper и Robobeat в Epic Games Store, нужно перейти на страницы игр и нажать на кнопку «Получить» — региональными ограничениями акция не сопровождается.

Раздача Citizen Sleeper и Robobeat в Epic Games Store продлится неделю и закончится 25 июня в 18:00 по Москве. Вместе с этим временно бесплатными станут Voidwrought и полное издание RollerCoaster Tycoon 3 (недоступно в России).