Учёные создали настолько чёрную автомобильную краску, что она воспринимается как дыра в реальности

Исследователи из сингапурской компании NIPSEA разработали сверхчёрное автомобильное покрытие, которое по визуальному эффекту можно сравнить с оптической дырой в реальности: поверхность почти перестаёт отражать свет и полностью теряет рельеф. Удивительная краска создана для удовлетворения прихоти богатеющих китайцев, среди которых возник повышенный спрос на премиальные автомобили чёрного цвета.

В основе новой краски — водная композитная смесь из технического углерода и углеродных нанотрубок. Обычные чёрные покрытия поглощают свет в основном за счёт поглощения непосредственно частицами углерода, тогда как в случае нового покрытия начинает работать ещё и структурное поглощение: нанотрубки и углеродный пигмент формируют такую улавливающую свет среду, в которой падающий свет многократно рассеивается и поглощается внутри микроструктуры материала. По утверждению авторов работы, среднее поглощение в видимом диапазоне достигает 99,90 %, а средняя отражательная способность составляет около 0,08 %.

Примерно семь лет назад компания BMW показала автомобиль X6 с покрытием Vantablack, запатентованном в Великобритании. Это покрытие также использует углеродные нанотрубки, но их массив ориентирован строго вертикально. С тех пор автомобили с таким покрытием так и не появились на дорогах, а краска оказалась востребована военными, в частности, для покраски подводных лодок.

При взгляде на такое покрытие мозг перестаёт различать детали поверхности и воспринимает объект как пустоту, что создаёт угрозу безопасности на транспорте. Чтобы краска могла использоваться для покрытия автомобилей, разработчики предложили делать её глянцевой, а не матовой, тогда «ломающие» мозг оптические эффекты почти исчезают.

В прошлом с подобными покрытиями на основе углеродных нанотрубок были проблемы с адгезией и влажностью. Поэтому команда из Сингапура уделила этому основное внимание. Так, образцы выдерживали 10 дней в воде при 40 °C и 14 дней при влажности 95 %, после чего не обнаружили на них заметных глазу дефектов, включая отслаивание. Тем не менее, до коммерческого применения материалу ещё нужно пройти полную проверку соответствия технологическим приёмам нанесения покрытия, долговечности и подтвердить надёжные эксплуатационные свойства.