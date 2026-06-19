«Яндекс» добавил в чат с «Алисой AI» ИИ-персонажей

В переписке с помощником с искусственным интеллектом «Алиса AI» появились ИИ-персонажи, каждый из которых отличается собственным характером и манерой общения. Нововведение имеет не только развлекательную функцию, но и призвано помочь человеку в психологической разрядке, сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Уже на начальном этапе в чате с «Алисой AI» доступны более 30 персонажей, в том числе мотивирующий на достижение целей Альфа-Цып и готовый обсудить переживания пользователя Стрессобой. При необходимости пользователь может создать и собственного ИИ-персонажа, дать ему имя и описать функции — остроумный киноман, например, будет отпускать шутки с цитатами из фильмов и сериалов. Чтобы сменить тему обсуждения, достаточно начать новый диалог.

Персонажи выступают не заменой, а дополнением «Алисы AI», отметили в «Яндексе»: в оригинальном формате ИИ-помощник служит для решения задач, а ИИ-персонажи предназначаются для общения, развлечения и обучения. В перспективе с ними можно будет осуждать последние новости, а ещё «Яндекс» добавит им собственные голоса. Могут также появиться официальные персонажи от звёзд и брендов. Общение с персонажами доступно на сайте «Алисы AI», в собственном приложении ИИ-помощника, в основном приложении «Яндекса» и в «Яндекс Браузере».

На мировом рынке ИИ-персонажей уже есть множество игроков, но российским пользователям они недоступны из-за проблем с оплатой. Отечественный рынок только начинает формироваться. ИИ-персонажи востребованы преимущественно у молодёжной аудитории, но они могут стать точкой входа в технологии ИИ у более широкой аудитории. При этом важно надлежащим образом реализовать возрастные ограничения и другие средства безопасности. Среди сильных сторон ИИ-персонажей упоминается их готовность выслушать пользователя и помочь ему, а также способность запоминать сказанное человеком ранее. К 2030 году, по подсчётам аналитиков, мировой рынок услуг AI Companion может превысить $140 млрд при среднегодовом темпе роста 31 %.