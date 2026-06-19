Atlus устроила демонстрацию Persona 4 Revival — 19 минут геймплея и подробности ремейка культовой японской RPG

Издатель и разработчик Atlus устроил полноценную геймплейную демонстрацию Persona 4 Revival — предстоящего ремейка культовой японской ролевой игры Persona 4, вышедшей в 2008 году.

По сюжету Persona 4 Revival сельский городок Инаба сотрясает череда серийных убийств — чтобы докопаться до истины, герои овладевают силой персон и погружаются в мир за телевизионным экраном.

Persona 4 Revival создаётся на движке Unreal Engine. Помимо целиком переработанной графики, ремейк предложит полную озвучку диалогов (в том числе побочных), новые механики и сюжетный контент, а также расширенный саундтрек.

В 19-минутной презентации Persona 4 Revival (см. ролик выше) рассказали о сюжете, персонажах и музыке, а также показали социальный геймплей, исследование потусторонних подземелий и обновлённую боевую систему.

Механика Baton Pass (знакомая по Persona 5) позволит передать ход союзнику, функция Send Flying предоставит шанс перенести негативный эффект с одного врага на всех остальных, а режим Prime Time предложит сразу несколько бонусов:

все умения становятся бесплатными;

атаки игнорируют сопротивляемость противников к тому или иному элементу;

передача хода доступна в любой момент;

выход из режима знаменует эффектная и мощная атака Series Finale.

Как уточняет Atlus, Persona 4 Revival является ремейком именно Persona 4 Golden — расширенного издания оригинальной игры. Также обещают текстовый перевод на русский язык и антипиратскую защиту Denuvo.

Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра будет стоить от $70 — предзаказы уже стартовали, но в России они недоступны.