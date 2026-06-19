Сегодня 19 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Atlus устроила демонстрацию Persona 4 Re...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Atlus устроила демонстрацию Persona 4 Revival — 19 минут геймплея и подробности ремейка культовой японской RPG

Издатель и разработчик Atlus устроил полноценную геймплейную демонстрацию Persona 4 Revival — предстоящего ремейка культовой японской ролевой игры Persona 4, вышедшей в 2008 году.

Источник изображений: Atlus

Источник изображений: Atlus

По сюжету Persona 4 Revival сельский городок Инаба сотрясает череда серийных убийств — чтобы докопаться до истины, герои овладевают силой персон и погружаются в мир за телевизионным экраном.

Persona 4 Revival создаётся на движке Unreal Engine. Помимо целиком переработанной графики, ремейк предложит полную озвучку диалогов (в том числе побочных), новые механики и сюжетный контент, а также расширенный саундтрек.

В 19-минутной презентации Persona 4 Revival (см. ролик выше) рассказали о сюжете, персонажах и музыке, а также показали социальный геймплей, исследование потусторонних подземелий и обновлённую боевую систему.

Механика Baton Pass (знакомая по Persona 5) позволит передать ход союзнику, функция Send Flying предоставит шанс перенести негативный эффект с одного врага на всех остальных, а режим Prime Time предложит сразу несколько бонусов:

  • все умения становятся бесплатными;
  • атаки игнорируют сопротивляемость противников к тому или иному элементу;
  • передача хода доступна в любой момент;
  • выход из режима знаменует эффектная и мощная атака Series Finale.

Как уточняет Atlus, Persona 4 Revival является ремейком именно Persona 4 Golden — расширенного издания оригинальной игры. Также обещают текстовый перевод на русский язык и антипиратскую защиту Denuvo.

Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра будет стоить от $70 — предзаказы уже стартовали, но в России они недоступны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журналисты нашли подтверждения, что новой студии создателя Yakuza больше не существует
Спустя два года после релиза Capcom удалит микротранзакции из Dragon’s Dogma 2 и снизит цену игры
Atlus подтвердила дату выхода Persona 4 Revival и анонсировала Persona 6
Русский язык, новый регион и встреча с Ведьмой: ролевой шутер Witchfire от ветеранов Painkiller получил последнее крупное обновление в раннем доступе
Первые за год новые кадры из GTA VI впечатлили фанатов детализацией
В российском Epic Games Store стартовала раздача Citizen Sleeper — текстовой RPG на обломках межпланетного капитализма
Теги: persona 4 revival, p-studio, atlus, sega, ролевая игра
persona 4 revival, p-studio, atlus, sega, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первые за год новые кадры из GTA VI впечатлили фанатов детализацией
США оштрафовали немецкую Bosch на $36 млн за поставки Huawei без разрешения
«Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это»: фанатов Morrowind впечатлил грибной город Садрит Мора в реалистичном масштабе
Путешествие в Бангкок c HUAWEI Mate 80 Pro или сказ про то, как бизнес-смартфон превращается в тревел-фотокамеру
Получившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его даже после недавней блокировки
Telegram не смог отменить временную блокировку в Индии 9 мин.
Игроки Crimson Desert теперь могут заняться внешним обустройством дома — детали обновления 1.12.00 29 мин.
Apple открыла iOS в Бразилии, но комиссии не отменила 41 мин.
Atlus устроила демонстрацию Persona 4 Revival — 19 минут геймплея и подробности ремейка культовой японской RPG 2 ч.
«Яндекс» добавил в чат с «Алисой AI» ИИ-персонажей 3 ч.
Google DeepMind выработала линию защиты от собственных ИИ-агентов 3 ч.
Adobe и Microsoft добились роста производительности Photoshop на 20 % 3 ч.
Японский GlobalSign провёл вторую волну отзыва сертификатов у российских организаций 4 ч.
Русский язык, новый регион и встреча с Ведьмой: ролевой шутер Witchfire от ветеранов Painkiller получил последнее крупное обновление в раннем доступе 4 ч.
ChatGPT «по собственной воле» стал генерировать изображения интимного и насильственного характера 5 ч.
Развитие небольших моделей ИИ для ПК угрожает OpenAI и Anthropic — часто они не хуже больших LLM 32 мин.
Мировые поставки умных часов в I квартале 2026 года сохранили темпы роста 2 ч.
В устройствах Apple с чипами A12 и A13 найдена неустранимая уязвимость, подходящая для джейлбрейка 3 ч.
В NASA испытали «шагающий» ровер — он карабкается на скалы и ездит «крабиком» 3 ч.
Huawei назвала условия лицензирования патентов на технологию Wi-Fi 7 5 ч.
SpaceX готовится выпустить облигации на сумму $20 млрд, чтобы погасить кредит на покупку xAI 5 ч.
Valve представила три сценария сроков доставки Steam Controller — вплоть до 2027 года 5 ч.
Исполнительным вице-президентом Intel Foundry назначен бывший глава SK hynix 8 ч.
Акции SanDisk и Micron резко выросли после того, как Apple пообещала поднять цены 13 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MAIBENBEN Typhoon X16C: рабочий класс, версия 2026 13 ч.