Apple открыла iOS в Бразилии, но комиссии не отменила

Apple объявила, что бразильские разработчики смогут распространять свои приложения через альтернативные App Store магазины и принимать платежи через сторонние платформы. Другими словами, они смогут обходить App Store и систему внутриигровых покупок Apple, но выплачивать комиссии всё равно придётся.

Альтернативные магазины приложений должны получать авторизацию Apple и соответствовать выдвигаемым требованиям. Приложения, которые по-прежнему распространяются через App Store, получат поддержку альтернативных платёжных систем и возможность проведения оплаты по ссылкам на сайты. Изменения, которые появились в iOS 26.5, стали результатом действий бразильского антимонопольного регулятора — Apple добавила на свой сайт страницу с дополнительной информацией для разработчиков из Бразилии.

Нововведения создают угрозы для конфиденциальности и безопасности пользователей, в том числе детей, предупредила Apple. Чтобы снизить уровень этих угроз, компания предусмотрела ряд мер, в том числе процесс проверки приложений для iOS, авторизацию магазинов приложений, а также ограничения на внешние ссылки и альтернативные способы оплаты для пользователей младше 18 лет. Аналогичные меры уже развёрнуты в ЕС, Японии и Южной Корее; вскоре они начнут действовать также в Австралии и Великобритании.

Распространяемые в бразильском разделе App Store приложения облагаются комиссией до 21 % на цифровые товары вместо стандартных 30 %; участники «Программы для малого бизнеса», «Программы для видеопартнёров» и «Программа для партнёров с мини-приложениями» могут претендовать на ставку всего в 10 %. При использовании системы внутриигровых покупок App Store взимается дополнительная комиссия в размере 5 %. Распространяемые через бразильский App Store приложения с оплатой через сайт разработчика облагаются комиссией в 15 % — но и её можно снизить до 10 %. Приложения, которые распространяются вне App Store, облагаются комиссией всего в 5 %. Эти комиссии, уверяет Apple, помогают ей компенсировать затраты на инструменты, технологии и услуги для поддержания платформы. Разработчики должны будут принять новые условия Apple Developer Program к 6 июля 2026 года.