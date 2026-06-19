У Google Android 17 проявились первые сбои: исчезают виджеты, отказывает Wi-Fi в приложениях

На этой неделе Google выпустила стабильную общедоступную версию Android 17, но первые пользователи обновлённой платформы стали сообщать об ошибках, некоторые из которых появились ещё на этапе бета-тестирования. На смартфонах безвозвратно исчезают виджеты главного экрана, а часть приложений отказывается работать с Wi-Fi.

Виджеты являются одной из наиболее заметных и полезных функций Android, поэтому довольно неприятно, что у некоторых владельцев смартфонов Google Pixel, установивших обновление до Android 17, они не просто исчезли с главного экрана, но и не могут установиться заново. Первые сообщения об этом сбое появились ещё в феврале, и чёткого решения проблемы до сих пор нет. Инцидент получил широкую огласку с выходом общедоступной версии Android 17: исчезнувшие с главного экрана виджеты не появляются в списке доступных к установке. Проблема предположительно связана с рабочим профилем, потому что при его отключении всё возвращается в исходное состояние. И если вернуть рабочий профиль, то с ним возвращается и проблема.

«Нам известно об этой ошибке, затрагивающей пользователей рабочего профиля, и с одним из будущих обновлений выйдет исправление», — заявили в Google. В качестве временных решений владельцы смартфонов Pixel предлагают отключение или архивацию затронутых приложений перед их восстановлением, а также временное включение режима фокусировки. Ещё один вариант — обновить настройки рабочего профиля в панели управления.

Вдобавок в неполадкам с виджетами Android 17 принёс неполадки с Wi-Fi. Пользователи стали жаловаться на нестабильную работу подключения к беспроводным локальным сетям. Смартфон показывает, что Wi-Fi подключён, но в некоторых приложениях передача данных не работает. Переход на мобильные сети решает проблему, но некоторые из приложений отказываются работать с Wi-Fi. Какие именно — предсказать не получается, потому что сбои возникают даже у приложений самой Google.

Пользователи нашли временное решение. Необходимо зайти в настройки роутера и принудительно установить подключение через IPv6. Комментариев по поводу данного сбоя от Google пока не поступало. Вероятно, со временем компания признает, а затем решит и эту проблему. Но, возможно, торопиться с обновлением до Android 17 пока не стоит.