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В последнем обновлении Windows 11 сломалась «Корзина» и запуск приложений Office

Microsoft подтвердила, что в обновлении Windows 11 за июнь 2026 года появилась новая ошибка. Из-за неё в диалоговом окне подтверждения при попытке окончательно удалить файл выводится его неверное имя. На функциональную часть ошибка не влияет. Возникают также некоторые сложности с запуском приложений Office.

Источник изображения: windowslatest.com

Источник изображения: windowslatest.com

Воспроизвести проблемы удалось журналистам ресурса Windows Latest. Когда они попытались удалить из корзины файл Excel с именем «windowslatest-performance», в диалоговом окне вышел запрос на подтверждение удаления файла с именем «$R9K06N2». При подтверждении, однако, удалился файл с исходным именем. Ошибка проявляется при установке обновления Windows 11 за номером KB5094126. «Эта проблема затрагивает только диалоговое окно подтверждения. В „Корзине“ элемент по-прежнему отображается с исходным именем файла. Если попытаться восстановить элемент, Windows восстановит его, используя исходное имя файла», — заверили в Microsoft.

Компания заявила, что выявила первопричину и планирует исправить ошибку с выходом очередного накопительного обновления. Корпоративным пользователям компания готова предложить временное решение, а частным лицам рекомендуется подождать обновления.

Как выяснилось, ошибка с именами файлов в «Корзине» — не единственная проблема обновления KB5094126. В системе нарушилась интеграция приложений Microsoft Office с другими программами. Это значит, что при попытке запустить Word, Excel или PowerPoint из стороннего приложения, например, нажав кнопку, Office аварийно завершит работу. Из меню «Пуск» приложения Office открываются в штатном режиме. Факт наличия этой проблемы в Microsoft тоже признали и пообещали исправить её в обновлении, которое запланировано к выходу на 14 июля 2026 года.

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Теги: microsoft, windows, обновление
microsoft, windows, обновление
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