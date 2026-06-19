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Сбербанк этой осенью представит человекоподобных роботов собственной разработки

Этой осенью у Сбербанка может появиться линейка человекоподобных роботов собственной разработки. Об этом сообщил глава финансовой организации Герман Греф на конференции «Больше чем менеджмент», о чём пишет ресурс Forbes.

Источник изображения: «Сбер»

Источник изображения: «Сбер»

Греф рассказал, что роботы способны выполнять «всевозможные трюки» и движения, подобно человеку. В подтверждение он продемонстрировал видео, на котором разработанный компанией робот исполняет русский народный танец вместе с профессиональными танцорами, размахивая российским флагом. Как пояснил банкир, робот просто повторяет движения танцоров, отметив, что он был создан не для занятий танцами.

«Все эти роботы, которые делают сальто и так далее, китайские, — это специальные роботы, они значительно меньше по размеру, и они специально под это заточены. Наши тоже делают всевозможные трюки. К ‌осени, я надеюсь, что у нас будет уже некоторая линейка, которая по своей адаптивности, возможностям демонстрации различных движений человекоподобных, будет значительно более продвинута», — сообщил Греф.

Глава Сбербанка также рассказал участникам конференции, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в группе «Сбера» позволило на 65 % сократить управленческий персонал. При этом производительность труда сотрудников выросла на 40 %, а у руководителей ‌офисов на 50 % высвободилось время на работу с клиентами.

В ноябре прошлого года «Сбер» представил на международной конференции AI Journey гуманоидного робота Грина собственной разработки, интегрированного с ИИ-моделью Сбербанка «ГигаЧат» и предназначенного для использования в ретейле, общепите и на производстве.

На прошедшем в этом месяце Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Греф заявил, что Россия входит в топ-5 стран — лидеров по развитию технологий ИИ, вместе с тем признав существование отставания России от лидеров в этой сфере.

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Теги: сбер, сбербанк, гуманоидный робот
сбер, сбербанк, гуманоидный робот
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