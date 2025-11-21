Сегодня 21 ноября 2025
«Сбер» представил «Грина» — человекоподобного робота на базе «ГигаЧата»

«Сбер» представил на мероприятии AI Journey 2025 своего первого человекоподобного робота «Грина» на базе модели искусственного интеллекта «ГигаЧат». В компании рассчитывают, что подобные машины станут универсальными помощниками человека и в корне преобразят мировую экономику.

Источник изображения: sberbank.ru/

Источник изображения: sberbank.ru/

Очевидным новым этапом развития ИИ является переход от интеллектуальных задач, с которыми справляются приложения на мобильных устройствах, умные телевизоры и колонки, — к физическому ИИ, который помогает человеку решать задачи в окружающем мире. Построенный инженерами «Сбера» робот «Грин» «ориентируется в незнакомом пространстве и способен автономно действовать в нём. <..> Робот также оснащён комплексом датчиков, которые обеспечивают безопасное поведение: десять сенсоров обрабатывают визуальную информацию, а инерциальные датчики и датчики силы отвечают за равновесие и точность движений. Отдельного внимания заслуживает способность робота разговаривать и понимать голосовые команды благодаря внедряемой в него функции голосового общения „ГигаЧат“», рассказал председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.

Текущая версия машины самостоятельно передвигается, взаимодействует с предметами, умеет находить и исправлять собственные ошибки. Он уже может комплектовать и сортировать объекты в неструктурированной среде. И с каждым обновлением нейросети «ГигаЧат» робот «Грин» «будет становиться умнее, расширяя диапазон своих навыков в разных сферах: производстве, торговле, общепите», пообещал господин Греф. В обозримом будущем «Сбер» запустит несколько пилотных проектов, в рамках которых робота интегрируют в реальные бизнес-процессы.

Источник:

Теги: сбер, робот, ии
