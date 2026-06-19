Процессоры «Эльбрус» вновь поставляются в Россию — производство наладили в дружественной стране

В Россию вновь начали поставлять процессоры «Эльбрус-2С3» и «Эльбрус-16С». Как сообщает ресурс CNews, со ссылкой на свои источники, «МЦСТ» удалось наладить выпуск чипов на мощностях в дружественной стране. И теперь разработчик в сотрудничестве с производителями электроники готовит адаптацию своих чипов под выпускаемые ими устройства.

Из-за введения в 2022 году санкций тайваньская компания TSMC прекратила выпуск чипов по контрактам с «МЦСТ», включая процессоры МЦСТ R2000, «Эльбрус-2С3», «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ», «Эльбрус-16С». По данным CNews, с весны 2026 года «МЦСТ» вновь начал взаимодействие с производителями электроники, выражая готовность начать поставку своих чипов для адаптации под их устройства. По словам источников, сейчас, в частности, в страну поставляются чипы «Эльбрус-2С3» и «Эльбрус-16С», количество последних исчисляется тысячами штук.

Как отметил Александр Михайлов, руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners, из-за ограничения технологических возможностей по выпуску процессоров такого уровня в России, развитие собственных разработок в сочетании с контрактным производством за рубежом на данный момент остаётся единственным вариантом. Он сообщил, что такие процессоры востребованы в различных сегментах — от серверных решений и промышленной электроники до специализированных систем, предъявляющих повышенные требования к надёжности и технологическому суверенитету.

Наиболее устойчивый спрос на процессоры «Эльбрус» эксперт ожидает в областях, связанных с критической информационной инфраструктурой (КИИ), специализированных и чувствительных к вопросам технологического суверенитета, где независимость от зарубежных технологий имеет приоритетное значение. Михайлов также подчеркнул, что для дальнейшего развития проекта большую роль играет способность производителя масштабировать выпуск продукции в соответствии с растущим спросом.

«Для страны возобновление поставок — это возврат управляемости в чувствительном сегменте, — считает Ольга Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL. -— У разработчиков снова появляется опорная платформа, вокруг которой можно планировать долгие циклы: разводку плат, портирование ОС, сертификацию и сопровождение».

В свою очередь, директор по стратегическому развитию производителя электроники Fplus Станислав Поплавский заявил, что возобновление поставок даст новый импульс к импортозамещению, прежде всего в государственном секторе, где до сих пор использовалось оборудование на зарубежных процессорах (примерно 97 % на Intel, еще 2 % — на AMD).