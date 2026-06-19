«Спасибо за вашу страсть к игре»: Valve поздравила Counter-Strike с 27-летием

Американский издатель и разработчик Valve поздравил фанатов с 27-летием франшизы Counter-Strike — самая первая публичная «бета» легендарного соревновательного шутера вышла 19 июня 1999 года.

Valve поблагодарила пользователей за игру и интерес к киберспортивным трансляциям, нарезку убийств, «дурацкие игровые режимы и видео», шутки (в том числе для своих), колкости и отзывы.

«Самое главное, спасибо за вашу страсть к игре. Благодаря всем вам Counter-Strike стал вашим любимым шутером от первого лица среди любимых шутеров от первого лица. С днём рождения, Counter-Strike», — поздравила Valve.

27-й день рождения Counter-Strike в Valve отмечают за просмотром матчей плей-офф крупнейшего киберспортивного турнира по Counter-Strike 2 — IEM Cologne Major 2026, или, как его назвали в студии, «кафедрального собора Counter-Strike».

Counter-Strike родилась из мода к первой Half-Life, созданного Gooseman и Cliffe — под такими псевдонимами были известны соавторы будущего соревновательного хита Минь Ле (Minh Le) и Джесс Клифф (Jess Cliffe).

Ещё до выхода релизной версии Counter-Strike стала хитом, и на проект обратила внимание Valve. Летом 2000 года компания приобрела права на игру, а Ле и Клиффа пригласила на работу в свой штат. Оба моддера согласились.

Само собой, первая «бета» заметно отличалась от наиболее известных версий (1.5, 1.6), однако именно с неё начался путь длиною в 27 лет, на котором Counter-Strike изменит индустрию командных игр и киберспорта.