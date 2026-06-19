Зонд NASA Lucy встретил кувыркающийся астероид-гантель и нашёл на нём следы древней воды

Сотрудники NASA опубликовали первую подробную научную работу, посвящённую астероиду Дональдджохансон (Donaldjohanson), мимо которого в апреле 2025 года пролетел зонд Lucy. Аппарат направляется к троянским астероидам Юпитера и по пути уже посетил астероиды Динкинеш и Дональдджохансон, одновременно проверив работу научных приборов перед основной частью миссии.

Зонд прошёл примерно в 1000 км от астероида на скорости около 48 000 км/ч. Хотя Дональдджохансон не входит в число основных целей миссии, его исследование стало своеобразной генеральной репетицией перед встречей с первым троянским астероидом — Эврибатом (Eurybates), которая запланирована на 12 августа 2027 года. При этом сближение имело и самостоятельную научную ценность: Дональдджохансон оказался сравнительно молодым фрагментом семейства Эригоны, образовавшегося после разрушения более крупного астероида около 155 млн лет назад.

Неожиданностью стала форма астероида. Снимки, полученные камерой L’LORRI, показали, что объект напоминает гантель или арахис: две крупные части соединены узкой перемычкой. Вероятно, после столкновения два обломка родительского тела сблизились на небольшой скорости и со временем слились под действием взаимного притяжения. На поверхности астероида заметны кратеры, гряды и сглаженные участки, которые могли сформироваться в результате сейсмических процессов или последующих столкновений.

Необычной оказалась и динамика вращения объекта. Наблюдения с Земли показывали, что яркость астероида меняется с периодом около 10,5 суток, что указывало на его вытянутую форму. Однако данные Lucy выявили более сложную картину: Дональдджохансон находится в состоянии неосновного вращения, то есть не вращается вокруг одной устойчивой оси, а фактически «кувыркается». Полный оборот «через голову» занимает около 10,5 суток, а дополнительное покачивание вокруг длинной оси происходит с периодом примерно 26,5 суток.

По мнению исследователей, сразу после формирования астероид мог вращаться как минимум в десять раз быстрее. За последующие 20–60 млн лет характер его вращения изменился под действием эффекта ЯОРП (Ярковского — О'Кифа — Радзиевского — Пэддэка) — слабой, но непрерывной силы, возникающей из-за неравномерного нагрева и переизлучения солнечной энергии поверхностью астероида.

Ещё один важный вывод касается состава поверхности объекта. Инфракрасный спектрометр Lucy обнаружил признаки железосодержащих глинистых минералов — филлосиликатов, которые образуются при участии жидкой воды. В то же время химический состав указывает, что взаимодействие с водой было относительно непродолжительным. В противном случае железо в таких минералах в большей степени заместилось бы магнием, как это наблюдается у астероидов Бенну и Рюгу. Поэтому Дональдджохансон может представлять собой более молодой и промежуточный тип углеродистых астероидов.

Сравнение Дональдджохансон с Бенну, Рюгу и будущими целями миссии Lucy поможет лучше понять происхождение и эволюцию различных популяций малых тел Солнечной системы, а также процессы миграции вещества в ранней Солнечной системе. Это, в свою очередь, позволит уточнить сценарии формирования планет и механизмы доставки воды на Землю.