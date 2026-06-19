Сегодня 19 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Зонд NASA Lucy встретил кувыркающийся ас...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Зонд NASA Lucy встретил кувыркающийся астероид-гантель и нашёл на нём следы древней воды

Сотрудники NASA опубликовали первую подробную научную работу, посвящённую астероиду Дональдджохансон (Donaldjohanson), мимо которого в апреле 2025 года пролетел зонд Lucy. Аппарат направляется к троянским астероидам Юпитера и по пути уже посетил астероиды Динкинеш и Дональдджохансон, одновременно проверив работу научных приборов перед основной частью миссии.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

Зонд прошёл примерно в 1000 км от астероида на скорости около 48 000 км/ч. Хотя Дональдджохансон не входит в число основных целей миссии, его исследование стало своеобразной генеральной репетицией перед встречей с первым троянским астероидом — Эврибатом (Eurybates), которая запланирована на 12 августа 2027 года. При этом сближение имело и самостоятельную научную ценность: Дональдджохансон оказался сравнительно молодым фрагментом семейства Эригоны, образовавшегося после разрушения более крупного астероида около 155 млн лет назад.

Неожиданностью стала форма астероида. Снимки, полученные камерой L’LORRI, показали, что объект напоминает гантель или арахис: две крупные части соединены узкой перемычкой. Вероятно, после столкновения два обломка родительского тела сблизились на небольшой скорости и со временем слились под действием взаимного притяжения. На поверхности астероида заметны кратеры, гряды и сглаженные участки, которые могли сформироваться в результате сейсмических процессов или последующих столкновений.

Необычной оказалась и динамика вращения объекта. Наблюдения с Земли показывали, что яркость астероида меняется с периодом около 10,5 суток, что указывало на его вытянутую форму. Однако данные Lucy выявили более сложную картину: Дональдджохансон находится в состоянии неосновного вращения, то есть не вращается вокруг одной устойчивой оси, а фактически «кувыркается». Полный оборот «через голову» занимает около 10,5 суток, а дополнительное покачивание вокруг длинной оси происходит с периодом примерно 26,5 суток.

По мнению исследователей, сразу после формирования астероид мог вращаться как минимум в десять раз быстрее. За последующие 20–60 млн лет характер его вращения изменился под действием эффекта ЯОРП (Ярковского — О'Кифа — Радзиевского — Пэддэка) — слабой, но непрерывной силы, возникающей из-за неравномерного нагрева и переизлучения солнечной энергии поверхностью астероида.

Ещё один важный вывод касается состава поверхности объекта. Инфракрасный спектрометр Lucy обнаружил признаки железосодержащих глинистых минералов — филлосиликатов, которые образуются при участии жидкой воды. В то же время химический состав указывает, что взаимодействие с водой было относительно непродолжительным. В противном случае железо в таких минералах в большей степени заместилось бы магнием, как это наблюдается у астероидов Бенну и Рюгу. Поэтому Дональдджохансон может представлять собой более молодой и промежуточный тип углеродистых астероидов.

Сравнение Дональдджохансон с Бенну, Рюгу и будущими целями миссии Lucy поможет лучше понять происхождение и эволюцию различных популяций малых тел Солнечной системы, а также процессы миграции вещества в ранней Солнечной системе. Это, в свою очередь, позволит уточнить сценарии формирования планет и механизмы доставки воды на Землю.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Марс разогнал станцию NASA «Психея» на пути к металлическому астероиду и помог откалибровать её научные приборы
Учёные решили головоломную задачу полётов ко множеству астероидов с минимальным расходом топлива
На следующей неделе мимо Земли пролетит астероид размером с дом — он будет вчетверо ближе Луны
В Тасмании начали строить «чёрный ящик Земли» — сверхзащищённый бункер с климатическим архивом планеты
Выход SpaceX на биржу сделал миллиардерами членов совета директоров и сотрудников компании
Учёные создали прототип сверхэнергоэффективного транзистора на квантовом эффекте группового поведения электронов
Теги: nasa, lucy, космический зонд, астероиды
nasa, lucy, космический зонд, астероиды
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первые за год новые кадры из GTA VI впечатлили фанатов детализацией
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
Учёные создали настолько чёрную автомобильную краску, что она воспринимается как дыра в реальности
США оштрафовали немецкую Bosch на $36 млн за поставки Huawei без разрешения
«Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это»: фанатов Morrowind впечатлил грибной город Садрит Мора в реалистичном масштабе
CD Projekt Red до сих пор не восстановила репутацию после скандального релиза Cyberpunk 2077, но не теряет надежды 16 мин.
«Спасибо за вашу страсть к игре»: Valve поздравила Counter-Strike с 27-летием 2 ч.
Никакого ИИ в браузере — Vivaldi пообещала «сохранить человеческий подход к просмотру веб-страниц» 3 ч.
Слухи: амбициозный самурайский боевик Onimusha: Way of the Sword от Capcom выйдет на три недели раньше запланированного 5 ч.
Google заявила о готовности запустить программу верификации разработчиков и приложений 6 ч.
В последнем обновлении Windows 11 сломалась «Корзина» и запуск приложений Office 7 ч.
У Google Android 17 проявились первые сбои: исчезают виджеты, отказывает Wi-Fi в приложениях 9 ч.
Alibaba Cloud делает ставку на развитие во Франции, а Европа желает получить больше контроля над ИИ-инфраструктурой 9 ч.
Глава PlayStation уклонился от ответа на вопрос о будущем эксклюзивов Sony на ПК, но инсайдер прояснил план компании 9 ч.
Telegram не смог отменить временную блокировку в Индии 10 ч.
Зонд NASA Lucy встретил кувыркающийся астероид-гантель и нашёл на нём следы древней воды 45 мин.
Процессоры «Эльбрус» вновь поставляются в Россию — производство наладили в дружественной стране 3 ч.
«Логарифмический» ИИ-ускоритель Tensordyne Napier обещает выскоую производительность при минимальном энергопотреблении 3 ч.
Современные роботы освоили многое, но окружающий мир они всё ещё не понимают 3 ч.
«Не можем создать смартфон», — Nothing отменила выпуск CMF Phone 3 Pro из-за роста цен на память 4 ч.
Сбербанк этой осенью представит человекоподобных роботов собственной разработки 6 ч.
Потребительский SATA SSD выдержал 15 000 полных перезаписей за 16 лет и продолжает работать 6 ч.
Cloud.ru начал строительство собственного ЦОД в Московской области 6 ч.
В Тасмании начали строить «чёрный ящик Земли» — сверхзащищённый бункер с климатическим архивом планеты 7 ч.
Выход SpaceX на биржу сделал миллиардерами членов совета директоров и сотрудников компании 7 ч.