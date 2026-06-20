Огромные премии сотрудников SK Hynix и Samsung создали угрозу инфляции в Южной Корее

Выплата крупных премий работникам технологического сектора может привести к широкому росту уровня заработной платы в Южной Корее и стать одним из факторов инфляции в стране, заявил Банк Кореи.

По прогнозам регулятора, годовая инфляция в Южной Корее составит 2,7 %, что выше целевого показателя в 2 %. Центробанк выступил с заявлением после того, как сотрудникам местных технологических компаний, в том числе гигантов SK hynix и Samsung из-за забастовки были выплачены огромные премии. Точные суммы не раскрываются, но известно, что в сентябре руководство SK hynix согласилось направлять на бонусы для сотрудников 10 % операционной прибыли. Samsung согласилась направлять на те же цели 10,5 % операционной прибыли по полупроводниковому направлению. Работник на производстве чипов Samsung с базовой зарплатой в 80 млн вон ($52 400) в этом году получит премию в размере около 626 млн вон ($410 000), сообщило Reuters со ссылкой на анонимный источник. Если SK hynix по итогам года достигнет годовой прибыли в размере 250 трлн вон ($163,7 млрд), то её работники получат премии в размере более 700 млн вон ($454 851).

Обычно премии не оказывают существенного влияния на спрос, отметили в Банке Кореи, потому что не являются постоянным увеличением дохода. Но когда «специальные премии увеличиваются необычным и существенным» образом, рост заработной платы может распространиться на другие сектора, значительно усилив тенденции к инфляции со стороны и спроса, и предложения. Некоторые компании уже начали готовиться к тому, что работники этих предприятий начнут тратить свои средства: в городе Сувоне и в отделах универмагов, где торгуют предметами роскоши, уже значительно выросли продажи, и эта тенденция угрожает распространиться, отметил регулятор. Работники технологических предприятий и сами начали рассказывать о покупках дорогих сумок, ювелирных изделий и часов. В провинции Кёнги, где расположены крупные заводы Samsung и SK hynix по производству полупроводников, рост расходов по картам в этом году оказался выше близ предприятий компаний, чем в других регионах.

Ещё в мае стало известно, что продажи товаров класса люкс в филиале универмага Shinsegae в провинции Кёнги показали рост на 53,6 % год к году: в частности, продажи ювелирных изделий подскочили на 146,3 %, часов класса люкс — на 85,3 %; общие продажи магазина увеличились на 19 %. В рост пошли и акции корейских операторов универмагов: Lotte Group — более чем на 148 % с начала года и 67 % за последние три месяца; Hyundai Department Store — на 120 % с начала года, из них на 113 % за последние три месяца; сильнее всех с начала года подорожали акции Shinsegae — на 190 %, и на 107 % за последние три месяца.